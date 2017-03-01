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Google Keep ve Dokümanlar Birleşti, Notlara Erişmek Artık Daha Kolay

Google Keep ve Dökümanlar Birleşti

Google Dokümanlar'dan ayrılarak Google Keep uygulamasına geri dönüyor, oradan kopyaladığınız içerik için Google Dokümanlar'a dönüp yapıştırma işlemi gerçekleştiriyorsanız, bunu yapmak için artık yeni bir yol var. Google, Keep ile Dökümanlar'ın birbiriyle tam entegrasyonunu nihayet açıkladı.

Bunu yapmak için Google Dokümanlar'a geldiğinizde Keep panelini açmanız yeterli olacak. Keep açıkken, resimleri ve biçimlendirmeyi koruyarak içeriği doğrudan dökümanınıza sürükleyebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan not üst tarafa yakın değilse, Keep panelinde bir de arama seçeneği bulunuyor. Bu panelden Keep'e yeni notlar ekleyebiliyorsunuz. Bunu manuel olarak yeni bir not oluşturup yazılar üzerinden yapabilirsiniz. Diğer yandan, Google Dokümanlar'da bulunan herhangi bir yazının üstüne gelip sağ tıkladığınızda, "Google Keep'de Sakla" diyerek yeni notlar oluşturmanız da mümkün. 

Google Keep ile Dökümanlar Birleşti

Google'ın yaptığı açıklamaya göre Keep, Araçlar menüsünde kullanıma sunulacak. Bu özellik bugün ortaya çıkacaktı, ancak henüz aktif olduğunu görmüyoruz. Google genellikle özellikleri birkaç güne yayarak aktif ediyor, dolayısıyla bir süre beklememiz gerekebilir.

İndir1.5 MB
Google Keep Android
Google Keep Android Android İçin Not Alma Uygulaması

İndir28 MB
Google Keep iOS
Google Keep iOS iPhone ve iPad İçin Google Not Alma Uygulaması

İndir
Google Keep
Google Keep Chrome için Google Keep Eklentisi

İndir10 MB
Google Dokümanlar Android
Google Dokümanlar Android Android İçin Google Dokümanlar Uygulaması

İndir19.9 MB
Google Dokümanlar iOS
Google Dokümanlar iOS iPhone ve iPad için Google Dökümanlar Uygulaması

Google Docs Artık iPad Pro Üzerinde Düzgün Şekilde Çalışabiliyor

Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 01.03.2017

Google Keep ve Dokümanlar Birleşti, Notlara Erişmek Artık Daha Kolay İçin Yorum Yaz

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