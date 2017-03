Google Keep ve Dokümanlar Birleşti, Notlara Erişmek Artık Daha Kolay

Google Dokümanlar'dan ayrılarak Google Keep uygulamasına geri dönüyor, oradan kopyaladığınız içerik için Google Dokümanlar'a dönüp yapıştırma işlemi gerçekleştiriyorsanız, bunu yapmak için artık yeni bir yol var. Google, Keep ile Dökümanlar'ın birbiriyle tam entegrasyonunu nihayet açıkladı.

Bunu yapmak için Google Dokümanlar'a geldiğinizde Keep panelini açmanız yeterli olacak. Keep açıkken, resimleri ve biçimlendirmeyi koruyarak içeriği doğrudan dökümanınıza sürükleyebiliyorsunuz. İhtiyacınız olan not üst tarafa yakın değilse, Keep panelinde bir de arama seçeneği bulunuyor. Bu panelden Keep'e yeni notlar ekleyebiliyorsunuz. Bunu manuel olarak yeni bir not oluşturup yazılar üzerinden yapabilirsiniz. Diğer yandan, Google Dokümanlar'da bulunan herhangi bir yazının üstüne gelip sağ tıkladığınızda, "Google Keep'de Sakla" diyerek yeni notlar oluşturmanız da mümkün.

Google'ın yaptığı açıklamaya göre Keep, Araçlar menüsünde kullanıma sunulacak. Bu özellik bugün ortaya çıkacaktı, ancak henüz aktif olduğunu görmüyoruz. Google genellikle özellikleri birkaç güne yayarak aktif ediyor, dolayısıyla bir süre beklememiz gerekebilir.

İndir Google Keep Chrome için Google Keep Eklentisi

