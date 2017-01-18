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Google, Kötü Niyetli Android Uygulamalarını Nasıl Yakaladığını Açıkladı

Google, Kötü Niyetli Android Uygulamalarını Nasıl Yakaladığını Açıkladı

Android'in Uygulama Doğrula (Android Verify Apps) özelliği, uygulamaların güvenli olduklarından emin olmak için yeni indirilen uygulamalarda kötü amaçlı yazılım olup olmadığını tarıyor. Ancak bazı kötü amaçlı uygulamalar özelliklerin çalışmasını engelleyebildiğinden, şirket alternatif bir yol bulmak zorunda kaldı. Android Developers blogunda bir yazı paylaşan Google, kötü niyetli uygulamaları nasıl yakaladığını açıkladı.

Paylaşılan blog yazısında Google, belirli bir uygulamanın zararlı olup olmadığını nasıl algıladığını açıkladı. "Bu sorunu daha derinden anlamak için Android Güvenlik ekibi, uygulama yükleme girişimlerini ve Ölü veya Güvensiz (DOI) cihazları ilişkilendiriyor" denilen yazıda, matematiksel formüle de yer verildi.

Google'ın Kötü Niyetli Android Uygulamalarından Korunma Algoritması

  • N= Uygulamayı indiren cihazların sayısı
  • x= Uygulamayı indiren korunan cihazların sayısı
  • p= Herhangi bir uygulamanın indirildiği cihazın korunma olasılığı.
  • Z= DOI skoru

Güvenlik ekibi, yukarıdaki formülü kullanarak uygulamanın saklama oranını veya bir günde indirilen tüm cihazların yüzdesini hesaplıyor. Z veya DOI puanı eğer -3.7'ye düşerse, uygulamanın kurulu olduğu andaki doğrulamayla kontrol edilmeyi durduran çok sayıda telefon veya tablet olduğu anlamına geliyor. 

Google, mevcut yüklemeleri kaldırmadan veya gelecekteki indirmeleri önlemeden önce, uygulamaların gerçekten zararlı olup olmadığını belirlemek için yakından inceleme yapıyor. Peki sizce yeterince başarılı oluyor mu? 

İndir16.91 MB
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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 18.01.2017

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