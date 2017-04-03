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Google Map Maker Resmi Olarak Durduruldu

Google Map Maker Resmi Olarak Durduruldu

2008 yılında duyurulan Google Map Maker, ya da Türkçe adıyla Harita Oluşturucu servisi, bugün resmen kapatıldı.

Google Maps servisinin üzerinde geliştirmeler yapabilmeye yarayan bu servis, Google Maps verilerinin geliştirilmesine pek olanak olmayan ülkelerde belirli işbirliği topluluklarıyla birlikte Google Haritalar sevisinin geliştirebilmesine yarıyordu. Ne kadar ortak çalışılıyor olsa da ancak Google Map Maker ile oluşturulan tüm haritalar Google'ın özel malı kapsamında sayılıyor ve Maps servislerine dahil oluyorlardı.

Böylece Google'ın elektronik harita verisi üretilmemiş olan 160'tan fazla ülke için geliştirmiş olduğu Google Map Maker servisi, hem Google, hem de insanlık için ücretsiz elektronik harita verisi üretilebiliyordu.

Google Map Maker Resmi Olarak Durduruldu

Map Maker’ın sağladığı tüm özellikler artık Google Map ana uygulamasına bütünleşecek şekilde düzenleniyor. Google, Yerel Rehberler (Local Guides) programı kapsamında bundan böyle kullanıcılara yerel haritalara yaptıkları katkının karşılığında ödül fazladan Google Drive depolama alanı verilecek.

Google Yerel Rehberler (Local Guides) aslında Google Map Maker'ın yerine geçecek olan durdurulan hizmetin yapabildiklerini yapama devam edebilecek olan yeni servisin adı.

Google resmi blog sayfalarında konuyla ilgili, "Kullanıcıların geçtiğimiz yıl boyunca, Google Maps ve Google Arama üzerinden haritalarda doğrudan değişiklikler yapabilmesi için yeni özellikler geliştirdik. Yerel Rehberler programımıza yaptığımız eklentilerle birlikte Map Maker servisinin kullanımını sonlandırmış bulunuyoruz. Amacımız Google Maps’i mobil ve masaüstü kullanımda daha iyi hale getirmek.” şeklinde bir açıklamada bulundu.

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Google Maps Android
Google Maps Android Android İçin Google Haritalar Uygulaması

İndir95 MB
Google Maps iOS
Google Maps iOS iPhone ve iPad için Google Haritalar Uygulaması

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Yazar: - 03.04.2017

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