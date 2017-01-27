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Google Maps Artık Park Etme Zorluğunu da Gösteriyor

Google Maps

Google Maps, gitmek istediğimiz bir yere ulaşmak için mükemmel bir hizmet sunuyor. Ancak gitmek istediğimiz yere ulaşma zorluğu verdiğimiz savaşın sadece yarısına tekabül ediyor. Bir yere zamanında ulaşsak bile, yarım saat park yeri aradığımız dönemler olabiliyor. Google Maps, bölgelerin park etme zorluğunu da gösteren hizmetini 25 lokasyonda başlattı.

Google Maps'e yapılan en son güncellemede, uygulama artık park etme zorluğunu belirliyor ve navigasyonda kolay, orta veya sınırlı şeklinde görüntülüyor. Bu, oraya ulaştığınızda park yeri bulmak için daha az süre ayırmanıza olanak sağlayacak. İzmir için konuşacak olursak, Alsancak bölgesine aracınızla gittiğinizde ne demek istediğimi daha iyi anlayabilirsiniz. Park yeri bulmak gerçekten bir işkenceye dönüşebiliyor!

Google Maps Park Yeri Zorluğu

Bu özelliğin şimdilik Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı bölgelerinde aktif olduğunu söylemeden geçmeyelim. San Francisco, Seattle, Miami, Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Detroit, Los Angeles, Minneapolis/St. Paul, New York City, Orlando, Philadelphia, Pittsburgh, San Diego, St. Louis, Tampa, Washington, DC, Cleveland, Dallas/Fort Worth, Denver, Houston, Phoenix, Portland ve Sacramento bölgelerinde geçerli bu uygulama, yakında bütün dünyaya yayılacaktır. 

Bizi büyük bir dertten kurtaracak bu özellik için siz ne düşünüyorsunuz?

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 27.01.2017

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