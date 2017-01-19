Google Maps Artık Park Yeri Sorunumuzu da Çözecek

Ağustos ayında Google Maps'in kodları arasında bulunan park yeri özelliği, Google Maps v9.34 beta sürümüyle birlikte herkese gösterilmeye başlandı. Yeni özellikle birlikte gitmek istenilen yerin çevresinde park yeri durumu da görülebilecek.

Geçtiğimiz günün ilk saatlerinde bazı kullanıcılar Google Haritalar üzerinde park yeri durumunun gösterilmeye başlandığına dair gönderiler atmaya başlamışlardı. Üzerinden çok geçmeden bu özelliğin v9.34 beta sürümünü kullanan herkes için açıldığı da açıklandı. ABD'de sınırlı sayıda kullanıcı tarafından kullanılmaya başlanılan özellikle birlikte artık gitmek istediğiniz noktanın size uzaklığı, tahmini varış süresi gibi bilgilerin yanında, o noktanın çevresindeki park alanı yoğunluğu da size bildirilecek.

Yeni özellikle birlikte hemen aşağıda gördüğünüz gibi tahmini varış süresi, varış mesafesi ve "P" simgesi yer alacak. Yeni simgenin hemen yanında ise "Easy, Medium ve Limited" gibi ibareler de kendine yer bulacak. Easy, kolay park yerini ifade ederken, Medium, orta ve Limited de sınırlı park yeri anlamına geliyor.

Bu özelliğin AVM, havalimanı ve diğer işlek noktalar için geçerli olduğu da belirtilirken, henüz park yeri özelliğinin hangi ülkeler için çıkış yapacağına dair ayrıntılı açıklamalar yapılmadı. Bahsi geçen v9.34 sürümü henüz çok sınırlı sayıda kullanıcı tarafındna test edildiği için bu özelliğe dair bilgilerin yakın zaman sonra resmi olarak açıklanması da bekleniliyor.

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