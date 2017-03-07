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Google Maps Haritalarına King Kong'un Kuru Kafa Adasını da Ekledi

Google Maps Haritalarına King Kong'un Adasını da Ekledi

Bu hafta gösterime girecek olan Kong: Skull Island filmini tanıtmak için Google Maps kullanıcılarına minik bir sürpriz yaptı. Bu linki takip ederek adanın lokasyonuna sizde ulaşabilirsiniz.

Bu hayali ada Peru ve Panama'nın batısında , Pasifik Okyanusu'nun neredeyse ortalarında bir yerde tasvir edilmiş. Kafatası Adası olarak filmde yer alan esrarengiz bölge, doğal olarak gerçekten Googşe'ın işaret ettiği yerde değil. Ancak 10 Mart'ta Dünya Premier'i yapılacak olan filmin tanıtımı için o noktaya yerleştirilmiş.

King Kong efsanesinin köklerine inen Kong: Skull Island, aslında sinema tarihinin güçlü hayvanlarından biri olan dev gorilin köklerine de iniyor. Filmin başrollerinde Brie Larson, Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, John C. Reilly gibi oldukça önemli isimleri görebileceğiz. Filmin dış mekan çekimleri ABD ve Vietnam'da gerçekleştirilmiş.

Aşağıda 10 Mart'ta gösterime girecek olan filmin son fragmanını da izleyebiliriz. Böyle bir ada varsa, haritada bile görmek istemeyeceğinizden son derece eminiz.

İndir48.4 MB
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Yazar: - 07.03.2017

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