Google Maps'e Konum Paylaşma Özelliği Geri Geliyor

Konum paylaşma özelliği Google Maps kullanıcıları tarafından en çok talep edilen özelliklerin başında geliyordu. Talep doğrultusunda Google’ın bu hamleyi yapması bir süredir bekleniyordu ki beklenen oldu ve şirket, yakın gelecekte Google Maps’e konum paylaşma özelliğinin getirileceğini açıkladı. Konum paylaşma özelliğini içeren güncelleme yakında Google Maps’in Android ve iOS sürümlerine uygulanacak.

Google tarafından yapılan açıklamaya göre güncelleme ile birlikte artık Google Maps kullanıcıları uygulamanın yan menüsünden ya da kullanıcının bulunduğu konumda bulunan mavi noktaya tıklayarak bulundukları konumu anlık olarak paylaşabilecek. Ayrıca kullanıcılar konumlarını paylaşacakları kişileri de kendileri seçebiliyor. Yani konum bilgilerinizin erişimi istenilen kişilerle sınırlandırılabilecek. Ayrıca paylaşılan konumun ne kadar süre görülebilir olacağını da yine kullanıcıların kendisi belirliyor. Belirlediğiniz sürenin dolması durumda ise konum bilgileri kayboluyor.

Konum bilgilerinin paylaşılacağı kişiler seçildikten sonra, seçilen kişiler bir mesajlaşma programı aracılığıyla bilgilendirilecek. Böylece konum bilgisini alması gereken kişi, konum bilgileri paylaşıldığı an bundan haberdar olacak. Google Maps’in konum paylaşma özelliği, hem mobil platformda hem de Google Maps’in web sitesinde kullanılabilir olacak.

Konum paylaşma özelliğinin yanı sıra Google Maps için yolculuğu paylaşma özelliği de yeni güncelleme ile kullanıcılara sunuluyor. Yeni özellik ile uygulamanın navigasyon ekranından kullanıcılar gerçek zamanlı olarak yolculuğunu paylaşabilecek. Yolculuğun paylaşıldığı kullanıcılar hem yolculuğu takip edebilecek hem de tahmini varış süresi hakkında fikir sahibi olabilecek. Google yeni güncellemesinin yayınlanmasından önce yeni özelliklerini tanıtan bir de video yayınladı.

Google’ın yeni güncellemesinde iki yeni özelliği, geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların aşina olduğu Google Latitude’u anımsattı. Latitude da yine Google çatısı altında konum bilgilerinin paylaşılabildiği bir platformdu ancak 2013 yılında beklediği ilgiyi görememesi sonucu kapatıldı ve bu hizmetin Google+ üzerinden verileceği açıklanmıştı. Bunun amacı Google+ kullanımını teşvik etmek olarak yorumlandı ancak Google yine beklediği ilgiyi bulamamıştı. Ancak Google Maps, yeni özellikleri ile bu kez iddialı görünüyor. Güncellemenin çıkış tarihi hakkında net bir tarih verilmezken, “yakında” demek ile yetinildi.

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