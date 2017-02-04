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Google Now Launcher Ömrünün Sonuna Geldi

Google Now Launcher Ömrünün Sonuna Geldi

Google’ın sade ve hızlı bir yapıya sahip olan launcher uygulaması Google Now Launcher çok yakında tarihe karışacak. Detaylar haberimizde.

Android Police’e sızdırılan bir e-postaya göre Google, 2017’nin birinci çeyreğinden itibaren Google Now Launcher’ı Play Store’dan kaldırmaya hazırlanıyor. Google’ın Nexus serisi cihazlar için geliştirilen launcher uygulaması sade, hızlı ve modern arayüzüyle dikkatleri üzerine çekerek en iyi launcher uygulamaları arasında yerini almıştı. Şu anda Play Store’da 50 milyondan fazla indirmeye sahip olması da bunu destekler nitelikte.

Google Now Launcher’ın yayından kaldırılmasıyla birlikte 1 Mart’tan sonra piyasaya sürülen hiçbir akıllı telefonda bu launcher uygulaması kullanılamayacak. Ancak, halihazırda Now Launcher’ı kullanan akıllı telefonlar kısa bir süre daha güncelleme almaya devam edecek. Google’ın Now Launcher uygulamasını Play Store’dan kaldırmasının muhtemel bir sebebi bulunuyor. Google Pixel ve Pixel XL’e özel olarak Pixel Launcher uygulamasını getirmesi beklenen Google’ın ne yapacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Google Now Launcher’ı telefonunuzda kullanmak istiyorsanız Play Store’dan yüklemeye devam edebilirsiniz. Uygulama Play Store’dan kaldırıldıktan sonra teknik olarak kullanmaya devam edebileceksiniz, fakat yeni güncellemeler ve hata düzeltmeleri alamayacaksınız.

İndir12 MB
Google Now Launcher Android
Google Now Launcher Android Android için Google Now Asistanı

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 04.02.2017

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