Google Pixel 2, Bu Yıl İçerisinde Satışa Sunulacak

WMC 2017’nin etkisiyle mobil dünya şu sıralar hareketli günler geçirirken, yeni mobil cihazlar da bir bir tanıtılmaya devam ediyor. Bu mobil cihazlara bir yenisi daha Google Pixel ile eklendi. WMC 2017 etkinliği kapsamında Barcelona’da bir basın toplantısında konuşan Google’ın donanımdan sorumlu üst düzey başkan yardımcısı Rick Osterloh, Google Pixel 2’nin bu yıl içinde yine premium olarak piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Ocak ayında çıkan söylentiler ve edinilen bilgiler ışığında Google’ın Pixel serisini devam ettireceği bekleniyordu. Ancak serinin yeni üyesinin, selefinin aksine daha ucuz bir model olması beklenirken Google Pixel 2’nin yine premium olarak cepleri zorlayacak bir telefon olacağı dile getirildi. Chromebook Pixel dizüstü bilgisayarlarının satış rakamlarında umduğunu bulamayan Google, Chromebook Pixel serisinin artık yenilenmeyeceğini ima ederken, donanımdan sorumlu başkan yardımcısı Osterloh, bu yıl Google’ın mobil cihazlara daha çok önem vereceğini ifade etti.

Geçen yıl piyasaya sürdüğü Google Pixel ile mobil cihazları artık bağlantılı olduğu firmalarla değil kendisi üretmeye başlayan Google, serinin yeni cihazı ile kendi ürettiği donanımları sürdüreceğe benziyor. Ancak Pixel her ne kadar Google üretimi bir cihaz olsa da, iç donanım HTC imzası taşıyordu. Bu yılın sonlarında üst sınıf olarak piyasaya sürüleceği belirtilen Google Pixel 2’nin de yine benzer yöntemle üretilmesi muhtemel.

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