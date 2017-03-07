Google Pixel 2'de Kulaklık Girişi Olmayabilir

Son zamanlarda akıllı telefon sektöründe radikal kararlar alınıyor. Telefonları daha ince yapabilmek adına kulaklık girişini ortadan kaldırmak gibi girişimler olduğunu biliyoruz. İlk olarak Apple'ın iPhone 7'de kulaklık girişini kaldırdığını gördüğümüz bu durum, yakında Android işletim sistemi ile çalışan cihazlara da sıçrayabilir. Nitekim, Google Pixel 2'de kulaklık girişinin kaldırılacağına dair söylentiler çıkmaya başladı.

9to5Google tarafından sızdırılan bilgilere göre, Google'ın 2017 yılında piyasaya sürmeyi düşündüğü Pixel 2 akıllı telefonlardan kulaklık girişini kaldıracağı belirtiliyor. Önemli bir kaynak tarafından paylaşılan belgelere dayanarak konuştuğunu söyleyen adres, kaynakları açıklamadığı gibi belgeleri de paylaşmıyor, ancak kullanılan dilde böyle bir girişimin olacağı ima ediliyor.

Eğer doğruysa bunun anlamı, Google kulaklıkları telefona bağlamak için USB Type-C portunu kullanacak veya kullanıcılarını Bluetooth kulaklık satın almaya yönlendirecek. Şu anda çok fazla USB Type-C ve Lightning konnektörü piyasada çok mevcut değil. Tahminler doğru çıktığı takdirde, aynı anda hem telefonu şarj etmek hem de müzik dinlemek isteyen olursa Bluetooth kullanması en mantıklı yol olacaktır.

Bu yıl duyurulması planlanan Google Pixel 2 akıllı telefonların oldukça tatmin edici özelliklerinin olması bekleniyor. Kulaklık girişinin ortadan kaldırılmasının Google'ın satışlarını etkileyip etkilemediğini ise zaman gösterecek.

Google Pixel 2, Bu Yıl İçerisinde Satışa Sunulacak