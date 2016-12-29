Google Pixel Cihazlar Hakkında Şikayetler Bitmiyor

Daha geçen hafta Google Pixel cihazlar hakkında birçok şikayetin geldiğine dair bir haber yayınlamıştık. Artan satışlarla beraber Google Pixel cihaz kullananlar daha farklı ve ciddi sıkıntılara şahit oluyorlar.

Tüketici forumlarında Google Pixel XL 128 GB cihaz kullanıcıları, telefonlarının donduğu, ekranın komutlara cevap vermediği gibi şikayetlerle sorunlarını dile getiriyorlardı. Bundan önce de Pixel'lerin güneş ışığına karşı fazla hassas olmasından kaynaklanan kamera sorunları dile getirilmişti.

Şimdi ortaya çıkan sorun ise oldukça ciddi. Tüketici forumlarında Google Pixel ve Pixel XL cihazları şarjı daha yüzde 30’lardayken telefonların kendini kapattığı şikayetleri artıyor. Aslında bu sorun daha önce Nexus 6P cihazlarda da gözlemlenmişti. Forumlarda bu sıkıntının sürekli olmadığı telefonların biz süre bu sıkıntıyla karşılaşmadan çalıştığı ancak arada bir batarya seviyesi düştüğünde cihazların kapandığı ifade ediliyor.

Pixel kullanıcıları, Google’dan kısa zamanda tüm sorunların çözümüne yönelik bir güncelleme yaması beklentisi içerisindeler.

Google Pixel Kameralarında Sıkıntılar Yaşanıyor