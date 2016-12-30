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Google Pixel Cihazların Bug’ları iPhone’larla Neredeyse Aynı

Google Pixel Bug’ları iPhone’larla Neredeyse Aynı

Google Pixel cihazların iPhone kopyası olduğu iddia ediliyordu. Tasarım olarak bu iddia bir süre internette dolaşmış ancak daha sonra iddia soğuyarak azalmıştı. Bu sefer Google Pixel cihazların tasarımdan ziyade iPhone’larla aynı yazılım ve donanım hatalarını da kopyaladığı konuşuluyor.

Şimdi yine Google Pixel ve Pixel XL ile aynı dedikodu internette format değiştirmiş olarak yeniden hortladı. iPhone’ların kısa ömürlü bataryaları, bazı RAM sorunları ve kamera bugları olduğu gibi Google Pixel cihazlarla aynı görünüyor.

iPhone 6/6s/7 cihazların tasarımını çok andıran çizgileriyle Google Pixel cihazlar, sözü geçen cihazların bug’larını da barındırıyorlar iddiası internet bugün düştü. BGR.com’un haberine göre Google Pixel cihazlar hakkında artan şikayetlere yeni eklenen batarya sıkıntısı da bu durumun bir işareti. Artan satışlarla beraber Google Pixel cihaz kullananlardan daha fazla şikayet gelmeye başlamıştı. Kameralardan da gelen şikayetlerle birlikte Google Pixel cihazların tıpatıp son model iPhone’ların hatalarını bile kopyalamış olması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

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Yazar: - 30.12.2016

Google Pixel Cihazların Bug’ları iPhone’larla Neredeyse Aynı İçin Yorum Yaz

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