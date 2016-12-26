Google Pixel Satışları Arttıkça Daha Fazla Şikayet Gelmeye Başladı

Oldukça başarılı bir tanıtım ve satış kampanyasının ardında piyasadan daha fazla tüketiciye ulaşmayı başaran Google Pixel cihaz ailesi sıkıntılar yaşıyor. Artan satışlarla beraber Google Pixel cihaz kullananlardan daha fazla şikayet gelmeye başladı.

Google’ın kendi adını kullanarak piyasaya sürdüğü Pixel ailesinin bazı noktalarda sıkıntılar yaşaması elbette kaçınılmaz. Ancak internette yayınlanan kullanıcı forumlarında Google Pixel cihazların donduğu, kendini kapatıp yeniden başlamaya zorladığı gibi şikayetler de artıyor. Bu sıkıntının yanı sıra Google Pixel cihazların kameralarıyla ilgili daha önce de birçok şikayet geliyordu.

Özellikle Google Pixel XL 128 GB cihaz kullanıcıları, telefonlarının donduğu, ekranın komutlara cevap vermediği gibi şikayetlerle sorunlarına cevap arıyorlar. Bu sorunların bilinmeyen nedenlerle olması kullanıcıları, telefonun zorla kapatılıp yeniden başlamaya zorlanması gibi iptidai çözümlere yöneltiyor. Bazı noktalarda kullanıcılar son yükledikleri uygulamadan şüphelenerek bu yazılımları telefondan kaldırmaya çalışsalar bile telefonun bu davranışı devam ediyor. Bazı kullanıcılar uygulamaları telefonlarından kaldıramadıklarından da şikayet ediyorlar. Bu sıkıntılar hem Pixel hem da Pixel XL cihazlarda aynı davranışları sergiliyorlar.

Google konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak kullanıcılar çok yakında yeni bir güncellemenin beklentisine girdiler bile.

Google Pixel Kameralarında Sıkıntılar Yaşanıyor