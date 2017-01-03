Google Pixel'in Kamerasında Bir Güvenlik Açığı Tespit Edildi

Google Pixel kullananlara bir iyi bir de kötü haberimiz var. Kötü haber, uzun zamandır farkında olmadığınız bir güvenlik açığı ortaya çıktı. İyi haber ise yakın zamanda keşfedilen, kamerada bulunan bu güvenlik açığı kapatıldı.

Telefonun ön yüzündeki kameranın her cihaz için farklı ve zararsız görünebilecek bir seri numarası vardı, ancak bu hackerlara izleme kolaylığı yaratıyordu. Google bunu kısa sürede farketti ve düzeltmeye yönelik bir açıklama yaptı. Google'a göre, şimdi kamera rahat bir şekilde çalışıyor, seri numarası özelliği ise hala ADB vasıtasıyla mevcut fakat uygulamalar tarafından okunamıyor.

Önemli olanın ne olduğunu merak ediyorsanız hemen söyleyelim; seri numaraları aslında telefonları ayrı ayrı tanımlar. Kamerada bulunan güvenlik açığı ise, bu seri numaralar kişiye özel olduğundan uygulamalar tarafından okunabiliyordu. Bu da şu demek, hackerlar uygulamalar aracılığıyla sizi izleyebilmek için bu açığı kullanabilir. Google'ın yaptığı düzeltme ile birlikte, seri numarasına erişim kısıtlandı ve diğer uygulamaların erişmesine engel olundu.

Google'ın yaptığı açıklamayla, düzeltmenin test edildiği ve çalıştığı teyit edildi. Diğer yandan bu düzeltmeler yakında çıkacak olan Ocak ayı güvenlik güncelleştirmesinin bir parçası olacak. Bu nedenle Pixel sahipleri, -özellikle güvenliğine ve gizliliğine önem verenler- dikkatli olurlarsa iyi olacaktır.

Son dönemlerde Google Pixel cihazlar hakkında artan şikayetler bulunuyor. Şikayetlerde önce batarya sıkıntısı baş gösterdi. Artan satışlarla beraber Google Pixel cihaz kullananlardan daha fazla şikayet gelmeye başladı. Kameralarda da daha önce sıkıntılar vardı. Şimdi de bu güvenlik açığı ile karşılaştık. İlerleyen günlerde Google Pixel stabil hale gelecek mi hep birlikte göreceğiz.

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