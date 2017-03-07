Google Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti
Google uygulama mağazası Google Play bugün resmi olarak 5 yaşına bastı. Android uygulama marketi olarak resmi ve zengin bir servis olan Google Play, Google Music ile beraber hizmet vermeye başlamıştı.
Doğum gününü kutlayan Google Play, kullanıcıların popüler kıldığı uygulamaları ve ürünleri 5 farklı kategoride "En İyi 5" olarak sıraladı. İşte Google Play Top 5 listeleri;
En Çok İndirilen Oyunlar
En Çok İndirilen Uygulamalar
En Çok Satan Şarkılar
- Ed Sheeran – Thinking Out Loud
- Lorde – Royals
- Taylor Swift – Blank Space
- Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk
- Pharrell Williams – Happy
En Çok Satan Albümler
- Adele – 25
- Eminem – The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)
- Taylor Swift – 1989
- Drake – If You’re Reading This It’s Too Late
- Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly
En Çok Satan Filmler
- The Interview
- Frozen
- Deadpool
- Star Wars: The Force Awakens
- Guardians of the Galaxy
En Çok Satan Kitaplar
- Fifty Shades of Grey, by E L James
- The Hunger Games trilogy, by Suzanne Collins
- A Game of Thrones, by George RR Martin
- The Fault in Our Stars, by John Green
- Gone Girl, by Gillian Flynn