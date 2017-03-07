Google Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti

Google uygulama mağazası Google Play bugün resmi olarak 5 yaşına bastı. Android uygulama marketi olarak resmi ve zengin bir servis olan Google Play, Google Music ile beraber hizmet vermeye başlamıştı.

Doğum gününü kutlayan Google Play, kullanıcıların popüler kıldığı uygulamaları ve ürünleri 5 farklı kategoride "En İyi 5" olarak sıraladı. İşte Google Play Top 5 listeleri;

En Çok İndirilen Oyunlar

En Çok İndirilen Uygulamalar

En Çok Satan Şarkılar

Ed Sheeran – Thinking Out Loud

Lorde – Royals

Taylor Swift – Blank Space

Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk

Pharrell Williams – Happy

En Çok Satan Albümler

Adele – 25

Eminem – The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)

Taylor Swift – 1989

Drake – If You’re Reading This It’s Too Late

Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly

En Çok Satan Filmler

The Interview

Frozen

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Guardians of the Galaxy

En Çok Satan Kitaplar