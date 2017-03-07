?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternetGoogle Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti

Google Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti

Google Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti

Google uygulama mağazası Google Play bugün resmi olarak 5 yaşına bastı. Android uygulama marketi olarak resmi ve zengin bir servis olan Google Play, Google Music ile beraber hizmet vermeye başlamıştı.

Doğum gününü kutlayan Google Play, kullanıcıların popüler kıldığı uygulamaları ve ürünleri 5 farklı kategoride "En İyi 5" olarak sıraladı. İşte Google Play Top 5 listeleri;

 

En Çok İndirilen Oyunlar

 

En Çok İndirilen Uygulamalar

 

En Çok Satan Şarkılar

  • Ed Sheeran – Thinking Out Loud
  • Lorde – Royals
  • Taylor Swift – Blank Space
  • Mark Ronson feat. Bruno Mars – Uptown Funk
  • Pharrell Williams – Happy

 

En Çok Satan Albümler

  • Adele – 25
  • Eminem – The Marshall Mathers LP2 (Deluxe)
  • Taylor Swift – 1989
  • Drake – If You’re Reading This It’s Too Late
  • Kendrick Lamar – To Pimp A Butterfly

 

En Çok Satan Filmler

  • The Interview
  • Frozen
  • Deadpool
  • Star Wars: The Force Awakens
  • Guardians of the Galaxy

 

En Çok Satan Kitaplar

  • Fifty Shades of Grey, by E L James
  • The Hunger Games trilogy, by Suzanne Collins
  • A Game of Thrones, by George RR Martin
  • The Fault in Our Stars, by John Green
  • Gone Girl, by Gillian Flynn

İndir20.7 MB
Google Play Android
Google Play Android Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması

Editöre Yaz:
Yazar: - 07.03.2017

Google Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Film Şirketi Çakma KickassTorrents Sitesiyle Korsanları Trolledi Film Şirketi Çakma KickassTorrents Sitesiyle Korsanları Trolledi Bir dönem internet üzerindeki korsan paylaşımların en büyük adreslerinden olan KickassTorrents adlı torrent sitesi binlerce korsan film içeriyordu.…
Google Maps Haritalarına King Kong'un Kuru Kafa Adasını da Ekledi Google Maps Haritalarına King Kong'un Kuru Kafa Adasını da EklediBu hafta gösterime girecek olan Kong: Skull Island filmini tanıtmak için Google Maps kullanıcılarına minik bir sürpriz yaptı. Bu linki takip ederek… Huawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak Tanımlıyor Huawei, Akıllı Telefonlarda 6GB RAM'den Fazlasını 'Abartı' Olarak TanımlıyorHuawei yayınladığı resmi bir raporla birlikte akıllı telefonlarda RAM keşmekeşine bir nokta koydu. Huawei P serilerinin başında bulunan isim…
Bu Moto Modlar ile Moto Z, Daha İlginç Bir Hal Alıyor Microsoft Edge Tarayıcı, Chrome'un Üstünlüğüne Dayanamıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten