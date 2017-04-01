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Google Play Bu Kez App Store'u Geride Bırakmayı Başardı

google play app store'u geride bıraktı

Milyonlarca uygulamayı bünyesinde barındıran Android'in içerik mağazası Google Play, son verilere göre Apple'ın mağazası App Store'u geride bırakmayı başardı. 

Hatırlayacağınız üzere içerisinde bulunduğunuz yılın ilk haftalarında Google Play ve App Store rekabetindeki son verileri sizlerle paylaşmıştık ve Google Play'in yine App Store'un gerisinde kaldığını sizlere aktarmıştık. Bir türlü App Store'u geçmeyi başaramayan Google Play, bu sefer başaracak gibi görünüyor. Uygulama mağazaları üzerinde analitik çalışmalar yapan App Annie isimli tarafsız bir şirket 2017 yılına dair istatistikleri geçtiğimiz gün yayınladı. İstatistiklere göre Google Play'in gelirleri iOS mağazasının gelirlerinin çok üstünde.

Google Play App Store'u geçti

App Annie, bu yıl ilk defa Android uygulamaların iOS uygulamalarından fazla gelir sağlayacağını açıkladı ve Google Play'in 3. taraf mağazalardan 36 milyar dolar kazanıp 42 milyar dolar kazandıracağı aktarıldı. Ayrıca bu yılın sonunda Google Play'in tüm uygulamardan ettiği gelirin 72 milyar doları bulması bekleniyor. Bu rakam ise App Store'un 60 milyar dolarlık hedefinin çok üzerinde bir sayı. Öte yandan uygulamalara olan talebi de inceleme altına alan App Annie, hem iOS hemde Android uygulamaların en çok Asya Pasifik Bölgesinde rağbet gördüğünü aktardı.

İndir17.4 MB
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Yazar: - 01.04.2017

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