Google Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz Bir Uygulama Verecek

Google Play güncellenerek bünyesine yeni bir bölüm daha ekledi. Bu yeni bölüm ile birlikle Google Play Uygulama Mağazası her hafta bir adet ücretsiz uygulama verecek. Aslında ücretli olan bu oyun ve uygulamalara, o hafta kullanıcılar ücret ödemeden ulaşabilecekler.

Bu güncelleme duyuruldu duyurulmasına ama şimdilik sadece ABD'de geçerli. Google her ne kadar güncellemenin küresel olacağını duyurmuş olsa da henüz net olarak tüm dünyada ne zaman kullanılabileceğini netleştirmiş değil. Görünen o ki, Google güncellemeyi her zaman yaptığı gibi kademeli olarak cihazlara getirebilir.

Peki, bu Google Play için "çok büyük bir hizmet mi?". Tartışılır elbette, bu bölümde gerçekten fırsatı değerlendirmeye değecek oyun ve uygulamalar olursa, ücretsiz deneyebilmek son derece keyifli olabilir. Öte yandan, milyarlarca seçenek arasından bu bölümde yer alacak olan uygulamalar ne kadar dikkat çekici olabilir o da önemli.

Yine de Google Play Store'a gelecek olan bu yenilik "ücretsiz uygulama" düşkünlerini sevindirebilir.

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