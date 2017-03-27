?     Geri Bildirim
TamindirHaberYazılımGoogle Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz Bir Uygulama Verecek

Google Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz Bir Uygulama Verecek

Google Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz bBir Uygulama Verecek

Google Play güncellenerek bünyesine yeni bir bölüm daha ekledi. Bu yeni bölüm ile birlikle Google Play Uygulama Mağazası her hafta bir adet ücretsiz uygulama verecek. Aslında ücretli olan bu oyun ve uygulamalara, o hafta kullanıcılar ücret ödemeden ulaşabilecekler.

Bu güncelleme duyuruldu duyurulmasına ama şimdilik sadece ABD'de geçerli. Google her ne kadar güncellemenin küresel olacağını duyurmuş olsa da henüz net olarak tüm dünyada ne zaman kullanılabileceğini netleştirmiş değil. Görünen o ki, Google güncellemeyi her zaman yaptığı gibi kademeli olarak cihazlara getirebilir.  

güncelleme

Peki, bu Google Play için "çok büyük bir hizmet mi?". Tartışılır elbette, bu bölümde gerçekten fırsatı değerlendirmeye değecek oyun ve uygulamalar olursa, ücretsiz deneyebilmek son derece keyifli olabilir. Öte yandan, milyarlarca seçenek arasından bu bölümde yer alacak olan uygulamalar ne kadar dikkat çekici olabilir o da önemli.   

Yine de Google Play Store'a gelecek olan bu yenilik "ücretsiz uygulama" düşkünlerini sevindirebilir.

İndir17.4 MB
Google Play (APK) Android
Google Play (APK) Android Android İçin Google Play Mağaza Uygulaması

Google Play 5 Yaşına Girdi, Her Kategoriden En İyi 5 Uygulamayı Seçti

Editöre Yaz:
Yazar: - 27.03.2017

Google Play Güncellendi, Artık Her Hafta Ücretsiz Bir Uygulama Verecek İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Facebook, Twitter ve Instagram Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor Facebook, Twitter ve Instagram Sosyal Medyada Temizliğe Başlıyor Sosyal medya hesaplarımızda ne kadar fazla başkasını ilgilendirmeyen bilgi paylaşıyoruz, ancak bu bilgileri paylaşarak sınıf atlamıyor, başımızı…
StarCraft: Remastered Yaz Aylarında Geliyor StarCraft: Remastered Yaz Aylarında GeliyorStarcraft sever miydiniz? "Gerçek Zamanlı Strateji" hastası olan herkesin ilk göz ağrısı olan oyun StarCraft'ın yeninden piyasaya sürüleceği… Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyor Twitter, Ücretli Olma Yolunda İlerliyorAlternatif sosyal medya uygulamalarının gölgesinde kalmaktan kurtulamayan Twitter, abone sayısını ve gelirini artıramayınca ücretli olma seçeneğine…
Gençlik Aşısı İnsanlara Uygulanacak! BlackBerry'den Meraklı Gözlere Çözüm Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

YAZILIM HABERLERİ