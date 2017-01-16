Google Play Indie Oyun Yarışmasının 20 Finalisti Belli Oldu

Google, geçtiğimiz Kasım ayında, indie (bağımsız) toplulukların tutkusu ve yenilikçi yaklaşımlarını kutlamak için 15 Avrupa ülkesinden geliştiricilerin yer aldığı Google Play Indie Oyun Yarışmasını başlattı. Yarışma, kazanan geliştiricileri Dünya'daki endüstri uzmanlarına ve oyunculara tanıtmanın yanı sıra, ortaya çıkardıkları eserleri ve işlerini Android ve Google Play'de büyütmelerine yardımcı olacak. Üstelik birbirinden güzel ödülleri de kazanabilecekler. İşte bu yarışmanın 20 finalisti belli oldu. Bizim açımızdan güzel olan şey ise, bu finalistlerin arasında Türkiye'den Fil Games'in de yer alması.

Google'ın Android Developer resmi blogunda yayınlanan duyuruda, yarışma ile ilgili her türden yüksek kaliteli oyunları gönderen yaklaşık 1000 kişiye teşekkür edildi. "Yaratıcılığınız, coşkunuz ve bağlılığınız bir kez daha bizi etkiledi ve bize esin kaynağı oldu. Eğlenceli, yenilikçi, tasarım mükemmelliği ve teknik kaliteyi temel alarak oyunları test etme ve seçme konusunda çok eğlendik. Sadece 20 finalisti belirlemek zor oldu" diye devam eden açıklamadan sonra finalistler paylaşıldı.

Listede yer alan finalistler:

Bu finalistlerin hepsinin kazandığı ödüller ise şu şekilde:

16 Şubat 2017'de Londra'daki Saatchi Galerisinde düzenlenen etkinlikte oyunlarını sergileme fırsatı.

Oyunlarını 1 ay boyunca Londra reklam panosunda tanıtabilme imkanı.

2017 Playtime etkinliğine 2 bilet hakkı. (Google Play'deki en iyi uygulama ve oyun geliştiricilerinin katıldığı, sadece davetiye ile gidilebilen bir etkinlik)

Bir adet Google Pixel XL telefon

Saatchi'deki etkinlikte, burada ismi geçen finalistler ayrıca bir sonraki tura katılma ve ek ödüller kazanma şansına da sahip olacaklar. Kazanacakları ödüllere bakacak olursak:

Toplamda 100.000 Euro tutarında YouTube kampanyası yapabilme imkanı.

Google Play'de Premium yerleşim imkanı

Google I/O 2017 ve diğer önemli endüstri buluşmalarına bilet hakkı.

Google kanallarınca yapılan promosyonlar

En iyi Unity oyunu için özel ödüller

ve çok daha fazlası...

Buradan Fil Games'e başarılar diliyoruz. Umarız bir sonraki tura geçerler ve bol ödüllü bu yarışmadan kazançlı çıkarlar.

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