Google Play Oyun Hizmetleri, iOS Desteğini ve Bazı Özellikleri Kaldırdı

Bugün sabah saatlerinden Google tarafından yapılan açıklama ile Google Play Oyun Hizmetleri’nde yeni bir politika uygulamaya koydu. Açıklamada şirket Google Play Oyun Hizmetleri’nde iOS desteğinin yanı sıra az kullanılan bazı özelliklerin de kaldırıldığını duyurdu.

2013 yılında Google’ın I/O etkinliğinde duyurulan Google Play Oyun Hizmetleri, kullanıcıların oynadığı oyunlarda elde ettiği skor ve başarıları kayıt altına alan bir platformdu. Ancak bu hizmetin bazı özelliklerinin çok seyrek kullanıldığını ve iOS işletim sistemli cihazlarda Google Play Oyun Hizmetleri kullanımının düşük olduğunu, geliştiricilerin geribildirimleri sonucu tespit eden Google, rasyonel bir karar ile bazı az kullanılan özellikleri ve iOS desteğinin kaldırıldığını duyurdu.

Az kullanıldığı gerekçesiyle Google tarafından kaldırılan özellikler de açıklandı. Buna göre Hediyeler, İstekler ve Görevler özellikleri Google Play Oyun Hizmetleri’nden kaldırıldı. Ancak Google, geliştiricilerin mağdur olmaması için söz konusu özelliklerin bir sene kadar aktif olacağını ve 31 Mart 2018 tarihinde tamamen kaldırılacağını açıkladı.

Google Play Oyun Hizmetleri’nden kaldırılan özellikler yerine daha dikkat çekici ve kaliteli özelliklerin getirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Google alternatif projeler üzerinde çalışılacağını açıkladı.

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