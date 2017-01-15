Google Play ve App Store Dördüncü Çeyrekte Ne Kadar Kazandı?

Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemlerinden ikisi Android ve iOS kullanan cihazlarda uygulama edinmek için kullandığımız mağazalar, Apple ve Google'a milyar dolarlar kazandırmaya devam ediyor. Yayınlanan yeni raporla birlikte iki şirketin son çeyrekte elde ettiği kazançlar ortaya çıktı.

Google Play ve App Store'un bünyesinde milyonlarca farklı uygulama yer alıyor. Bu uygulamalardan kimisi ücretsiz, kimi ücretli kimisi de uygulama içi satın alma opsiyonu ile mağazadaki yerini alıyorlar. Uygulamaların asıl geliştiricileri bu büyük pastadan pay aldıkları gibi Apple ve Google da kendi mağazaları üzerinden bu uygulamalar satıldığı için komisyon alıyorlar. Böylece ortaya her iki şirket için de devasa bir gelir kaynağı oluşuyor.

Sensor Tower tarafından yayınlanan bir raporla birlikte bu iki mağazada, 2016'nın son finansal çeyreğinde elde edilen gelirler ortaya çıktı. App Store'un son çeyrekte elde ettiği toplam gelir 5.4 milyar dolar oldu. Google Play de 3.3 milyar dolarlık gelir ile hemen onun arkasında yer aldı. Bu veriler bir önceli seneyle karşılaştırıldığında, özellikle Google Play'in performansındaki artış göze çarptı.

Google Play, 2015'in aynı döneminde 1.8 milyar dolarlık gelirden 3.3 milyar dolara çıkarak, %82 artış sergilemeyi başardı. App Store da 3.4 milyar dolarlık gelirden, %60 artış sergileyerek, 5 milyar dolar seviyesini aşmış oldu. İki mağazanın toplamda elde ettiği gelir, 8.7 milyar doları geçti. Yine 2015'teki aynı döneme bakıldığı bu iki mağazanın performansının %60 arttığı gözlemlendi. Tüm bu süreç boyunca 19.2 milyar kere uygulama indirilen mağazaların bu performansının da yine 'lik bir artış sergilediğinin de altı çizildi.

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