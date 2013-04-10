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Google Play
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Google Play

Google Play İndir Hemen İndir

20.7 MB
Editör Puanı: 5/5
5

55 Kullanıcı: 4/5

4
Google Play
Google Play
Google Play
Google Play
Google Play

Google Play Mobil Versiyonu ile Uygulama Mağazasını Cebinizde Taşıyın

Can Çevrim Son güncelleme 56 dakika önce

Google Play Store (APK), kullanıcıların tüm Android oyunlarına ve uygulamalarına tek bir yerden ulaşabilmeleri için Google tarafından geliştirilmiş olan dünyanın en popüler mobil uygulama mağazasıdır.

Farklı kategoriler altında yer alan tüm popüler oyunlara ve uygulamalara tek yerden ulaşabilmenize olanak sağlayan Google Play ile Android cihazınız üzerinde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey elinizin altında.

Aynı zamanda Google Play üzerinde yer alan ücretli oyun ve uygulamaları, sadece kredi kartınızı Google Play hesabınız üzerine tanımlayarak kolayca satın alma ve Android cihazlarınız üzerine yükleme şansına da sahipsiniz.

Tüm bunların dışında Google Play'in en güzel özelliklerinden bir tanesi de kullanıcılar için özel olarak seçilmiş uygulamalar ve oyunlar sayesinde sürekli olarak yeni ve popüler olan içerikleri kolayca keşfedebilecek olmanızdır. Hal böyle olunca yeni ve popüler olan tüm mobil oyun ve uygulamalara mobil cihazlarınız üzerinde yer verebiliyorsunuz.

Ayrıca Google Play üzerinde yer alan tüm uygulamalar ve oyunlar için diğer kullanıcılar tarafından yapılmış olan yorumları görüntüleyebilir ve bu yorumlar doğrultusunda Android cihazlarınız üzerine indirmek istediğiniz oyun veya uygulama hakkında bir fikir sahibi olabilirsiniz.

Oldukça sade ve kullanıcı dostu bir arayüze sahip olan Google Play mağaza uygulamasının ana sayfası üzerinde yer alan "Uygulamalar", "Oyunlar" ve "Kitaplar" başlıkları yardımıyla istediğiniz içeriklere kolay ve hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde daha önce bahsetmiş olduğum sizin için önerilen uygulamalara, oyunlara ve kitaplara da uygulama anasayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yine Google Play Store üzerinde bizlere sunulan güzel ve kullanışlı özelliklerden bir tanesi olan cihaz tanımlama sistemi sayesinde, Google Play hesabınıza birden çok cihaz tanımlayabilir ve indirmek istediğiniz uygulamaların veya oyunların cihazlarınız uyumlu olup olmadığını görüntüleyebilirsiniz. Uygulama üzerinde yer alan uygulamalarım menüsü yardımıyla Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletiniz üzerinde yer alan tüm uygulamaları tek seferde görüntüleyebileceğiniz gibi güncel olmayan uygulama veya oyunları da tek seferde güncelleyebilirsiniz.

Tüm bu saydığımız güzel özelliklerin dışında mobil cihazlarınız üzerinde yer alan tüm uygulamaları, oyunları ve diğer verileri Google Play hesabınız üzerine kolayca yedekleyebilirsiniz. Bu sayede akıllı telefon veya tabletinizin başına bir şey gelmesi durumunda tüm verilerinizi güvenli bir şekilde yeni mobil cihazınız üzerine geri yükleyebilirsiniz. Ayrıca Google Play üzerinde beğendiğiniz oyunları ve uygulamaları istek listenize ekleyerek daha sonra bu liste altında yer alan tüm oyunları ve uygulamaları istediğiniz zaman mobil cihazlarınız üzerine yükleyebilirsiniz.

Sonuç olarak Android işletim sistemine sahip bir akıllı telefon veya tablet sahibiyseniz, Google Play Android uygulamasının mobil cihazlarınız üzerinde mutlaka bulunması gerektiğini söylemeliyim. İndirme bağlantısı yardımıyla Google Play APK'sını Android akıllı telefon ve tabletleriniz üzerine indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Geçen Hafta / Toplam:
22,782 / 5,537,531
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 2.2 ve üstü
Üretici:
Google
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