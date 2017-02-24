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Google Servisleri Önce Korkuttu Sonra Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı

Google, Gmail Hesaplarında Dünya Genelinde Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı

Gmail kullanıcıları, e-posta servisinin bir süredir kendi kendine oturum kapatıyor olmasından şikayet ediyorlardı. Bu sıkıntılar Türkiye'de de yaşanıyordu. Sorun bölgesel değil küresel gibi görünüyordu.

Google Gmail kullanıcıları, tüm hesaplarından otomatik olarak çıkış yapıldığına şahit oluyorlardı. GMail, Google Drive, YouTube dahil tüm uygulamalar, Google hesabından çıkış yapıldığı uyarısı verdi. Sorun aynı hesaba bağlı tüm Google servislerini etkiliyordu.

Kurutu yapan kullanıcılardan çoğu Google hesaplarının ele geçirildiğini düşünerek servislerden ayrıldılar, iptal ettiler.

Google açıklaması

Google, Gmail Hesaplarında Dünya Genelinde Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı

Bugün resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Google, endişeye gerek olmadığını, oturum açmada bir sorun yaşandığını ve bu her hangi bir sorunun güvenlik açığına yol açmadığını duyurdu.

Google servisleri uzun süredir böyle bir sorunla yaşamamıştı. Otoriteler, konuyla alakalı detay vermeyen Google'ın sunucularında bir sorun yaşandığı tahmin ediyorlar.

İndir1 MB
Inbox for Gmail Windows-phone
Inbox for Gmail Windows-phone Windows Phone için Gmail Uygulaması

İndir51.84 KB
Dropbox for Gmail
Dropbox for Gmail Chrome İçin Dropbox Eklentisi

İndir102.4 KB
Inbox for Gmail
Inbox for Gmail Windows 8 için Gmail E-posta Uygulaması

İndir3.57 MB
Gmail Android
Gmail Android Android İçin Gmail Uygulaması

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Yazar: - 24.02.2017

Google Servisleri Önce Korkuttu Sonra Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı İçin Yorum Yaz

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