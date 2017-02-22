Google, Site Search Servisini Kapatıyor

İnternet dünyasının bir numaralı ismi Google, yaptığı açıklama ile Site Search servisini kapatacağını ve kapanma tarihini açıkladı. Google Site Search, çoğu site tarafından kullanılan Custom Search'ün ticari haliydi.

Site Search ve Custom Search Engine, Google tarafından geliştirilmiş iki kardeş uygulamaydı. Her ikisi de herhangi bir internet sitesinin içerisine yerleştirilebiliyorlardı. Yerleştirilen arama kısımlarıyla birlikte kullanıcılar, o sitede aradıklarına daha rahat ulaşma imkanına sahip oluyorlardı. CSE hem ücretsiz hem de premium üyelik sunarken, Site Search sadece ücretli aboneliğe izin veriyordu. Google aldığı kararla birlikte bu iki servisten birini kapatmaya karar verdi.

"Google, 1 Nisan 2017 tarihinden sonra Site Search servisini kapatacak. Yeni abonelik almak ya da aboneliklerini yenilemek isteyenler, bu tarihe kadar işlemlerini yapabilirler. 1 Nisan 2018 tarihinde ise servis tamamen kapanacak" şeklinde bir açıklama ile bu kararını duyuran Google, kapanma işleminin gerçekleşmesinin ardından bütün herkesi Custom Search Engine servisine yönlendireceğini de söyledi.

Birbirlerine benzer olsalar da birçok farklılıkları bulunan bu iki servisin birleşmesinden sonra bazı Site Serach özelliklerinin CSE üzerinde de kullanılabilir olacağına dair düşünceler de mevcut. Örneğin; Site Search, sadece içerisine yerleştirilen siteye dair sonuçlar gösterirken, CSE'de hem o siteye hem de diğer sitelere dair sonuçlar görünüyordu. Bu ve bunun gibi küçük ayrıntıların, CSE'nin premium servisine tanışınıp, taşınmayacağı ise henüz bilinmiyor.

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