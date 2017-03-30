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Google Takvim Uygulaması Sonunda iPadlerde Kullanılabilecek

google takvim ipadlerde kullanılabilecek

Google’ın hayatı kolaylaştıran ‘Google Calender’ takvim uygulaması, iOS işletim sistemli cihazlardan yalnızca iPhonelarda kullanılabiliyordu. Apple kullanıcıları için işleri zorlaştıran bu eksiklik sonunda giderildi ve Google takvim uygulamasının iPadlerde de kullanılabileceğini duyurdu.

Evet yani bu demek oluyor ki sonunda ‘Apple Calender’ uygulamasını bırakıp, tüm cihazlarınızdan eş zamanlı olarak Google Takvim’i kullanabileceksiniz. Milyonlarca insan tarafından tablet markası olarak tercih edilen iPadler için neden yaklaşık iki sene geç kaldığını bilmediğimiz Google, yeni güncellemesinde henüz tabletlere özgü özellikler sunmuyor.

Daha geniş ekranda daha kolay kullanılabilecek olan Google Takvim uygulaması, bugüne kadar senkronizasyon eksikliği sebebiyle kaçırdığı kullanıcıları geri kazanabilecek mi göreceğiz.

İndir40.2 MB
Google Calendar iOS
Google Calendar iOS iPhone ve iPad için Google Takvim Uygulaması

İndir1.6 MB
Google Calendar Android
Google Calendar Android Android İçin Google Takvim Uygulaması

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Yazar: - 30.03.2017

Google Takvim Uygulaması Sonunda iPadlerde Kullanılabilecek İçin Yorum Yaz

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