Google, Terörist ve Nazi Videolarına Reklam Yerleştirmekten Ötürü Topa Tutuldu

Google, izlediği reklam politikaları nedeniyle reklam verenlerin hedefi oldu ve geniş bir boykot ile karşılaştı. Google'ın böyle bir boykotun hedefi olmasının sebebi ise Google'ın YouTube üzerinde yayınlanan videolara reklam yerleştirirken seçici davranmaması ve reklam veren firmaların itibarını zedeleyecek durumlara sebep olması.

Birkaç hatadır süren boykotun son halkasında ise önemli İngiliz markaları ve hükümet kurumları Google ile ortaklıklarını sonlandırarak tepkilerini gösterdiler. Peki Google neden böyle bir tepki aldı? Bu sorunun cevabı hangi videolara reklam yerleştirildiğinde yatıyor.

Bilindiği üzere YouTube kullanıcıların istedikleri gibi video yükleyebildikleri bir paylaşım servisi. YouTube üzerine yüklenen videolar ancak raporlandıkları takdirde denetimden geçerek YouTube üzerinden kaldırılabiliyorlar. Benzer bir durum, paylaşılan Nazi ve terörizm propagandası yapan videolarda yaşandı. Bu videolardan bazıları raporlanmadıkları için YouTube üzerinde yayına devam ettiler. Buna bağlı olarak da Google bu videolar üzerinde reklamlar yayınladı. Sonuçta önemli markaların ve kurumların isimleri bu Nazi ve terörizm propagandası yapan videolarla birlikte gösterildi.

Markaların ve kurumların reklamlarının paylaşıldığı videolar arasında gizli aşırı ırkçı örgüt KKK- Ku Klux Klan'ın eski lideri David Duke'ün videoları, Orlando'daki gece kulübündeki terörist saldırıyı destekleyen videolar, IŞİD'i destekleyen videolar yer alıyor.

Boykot sonucunda Google'ın bağlı oldu ana firma olan Alphabet'in borsa değerinin düştüğü bildiriliyor. Boykot devam ederse ve dünya çapına yayılırsa Google'ın ciddi kayıplar yaşaması muhtemel.

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