Google, Türkiye'de Haber Doğrulama Hizmetine Başlıyor

Google, Türkiye dahil 48 ülkede asılsız haberleri engellemek için bilgi doğrulama hizmetine başladı. Google'ın bilgi doğrulama projesi kapsamında Google'a destek veren 48 ortak ülkeden biri de Türkiye. Facebook'un yalan haber için aldığı ölemden sonra Google'da yeni projesini duyurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre Google, Türkiye dahil 48 ülkede haber ve makaleler için bilgi doğrulama hizmetine başlıyor. Şirketin Türkiye'deki ortağı ise "Doğruluk Payı" adında özel bir grup. Google 2014 yılında kurulan bu şirketin analizlerinden faydalanarak yeni yayınlanan haberleri doğru veya yanlış olarak sınıflandıracak. Google'ın bu projesi aslında dünyada Fact Checking olarak biliniyor. Doğruluk Payı isimli grup da onlarca ülkeden 100'ü aşkın kurumun yer aldığı International Fact-Checking Network'üne dahil olarak bu projede Google ile bütünleşik çalışacak.

Google'ın yeni girişiminin doğru bilgiye ulaşmak için aracı olabileceği ancak uygulamanın işlevselliğiyle ilgili soru işaretleri olduğunu da akıllara takılan bir soru olarak öne çıkıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Erkan Saka, "Çoğu durumda bunun çözüm olacağına inanmıyorum. İnsanlar, kendi tarafını tuttuğu haber kaynaklarına, ne olursa olsun, güvenmeyi tercih edeceklerdir. Bu ülkede bunun örneklerini çok kez gördük; Kabataş olayına bazı kesimlerin inanmaya devam etmesi bunun örneklerinden birisi" şeklinde projeyle ilgili düşüncesini dile getirdi.

Google'ın Pazar Boyutu Sıkıntı Yaratabilir

Hacettepe Üniversitesi Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mutlu Binark, Google'ın arama motoru pazarının neredeyse yüzde 80'ine hakim olmasının sorunlar yaratabileceğine değinerek, " Özellikle ABD'deki son seçimlerden sonra haber içeriklerinin teyidinin gereği ortaya çıktı. Haberlere uygulanan 'double-check' olumlu ancak pazarın yüzde 80'ine hakim Google, şirket algoritmasının nasıl çalıştığı konusunda bile şeffaf değil" diyerek endişelerini açıkladı.

Sosyal Medyada Paylaşılan Yalan Referandum Haberlerine Dikkat!

Facebook Yalan Haberciliği Önlemek İçin Bir Sistem Geliştirdi, Almanya'da Deneyecek

The Washington Post ve New York Times Yalan Haber Mağduru Oldu