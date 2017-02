Google ve Microsoft Arama Sonuçlarında, Korsan Sitelere Bir Darbe de İngiltere'den

Google 2 Milyar URL ve 1 Milyon Kişisel Sitenin Başına Kıyamet Gibi İndi haberinin üzerinden bir hafta kadar bir zaman geçti. Bu kez de İngiltere'den Microsoft ve Google'ın korsan linklere karşı açtığı yeni bir hareketin haberi geldi.

İnternet arama sonuçlarında çıkan korsan linklerin ayıklanması için Microsoft Bing ve Google arama motorları güçlerini birleştirdiler. İki dev kuruluş, böyle bir hareketi gerçekleştirmek için hiçbir kanuni merkezden emir ya da şikayet almamalarına rağmen büyük bir temizliğe başladıklarını açıkladılar. ABD'de düzenlenen benzer çalışma şirketlerden gelen şikayetler üzerine başlatılmıştı, İngiltere'de ise her hangi bir şikayet gelmeden harekete geçildi. Her iki arama motoru da sonuç olarak her türlü hak ve telif ihlalleriyle baş etmek zorunda kalacaklarını bildiklerinden, sonuç olarak bir şikayet beklemeyi zaman kaybı olarak görmüş olabilir.

Google özellikle ABD'de bir senedir yaptığı bu titiz temizliği geçen haftalarda 2 milyar bireysel URL'u ve 1 milyon web sitesinin varlığına son vererek sonlandırmıştı. Bakalım İngiltere'de sonuç ne olacak.

