?     Geri Bildirim
TamindirHaberİnternet , GüvenlikGoogle Ve Microsoft Arama Sonuçlarında, Korsan Sitelere Bir Darbe De İngiltere'den

Google ve Microsoft Arama Sonuçlarında, Korsan Sitelere Bir Darbe de İngiltere'den

http://img.tamindir.com/ti_e_ul/ezgimen/h/arama-motorlari-b_640x360.jpg

Google 2 Milyar URL ve 1 Milyon Kişisel Sitenin Başına Kıyamet Gibi İndi haberinin üzerinden bir hafta kadar bir zaman geçti. Bu kez de İngiltere'den Microsoft ve Google'ın korsan linklere karşı açtığı yeni bir hareketin haberi geldi.

İnternet arama sonuçlarında çıkan korsan linklerin ayıklanması için Microsoft Bing ve Google arama motorları güçlerini birleştirdiler. İki dev kuruluş, böyle bir hareketi gerçekleştirmek için hiçbir kanuni merkezden emir ya da şikayet almamalarına rağmen büyük bir temizliğe başladıklarını açıkladılar. ABD'de düzenlenen benzer çalışma şirketlerden gelen şikayetler üzerine başlatılmıştı, İngiltere'de ise her hangi bir şikayet gelmeden harekete geçildi. Her iki arama motoru da sonuç olarak her türlü hak ve telif ihlalleriyle baş etmek zorunda kalacaklarını bildiklerinden, sonuç olarak bir şikayet beklemeyi zaman kaybı olarak görmüş olabilir.

Google özellikle ABD'de bir senedir yaptığı bu titiz temizliği geçen haftalarda 2 milyar bireysel URL'u ve 1 milyon web sitesinin varlığına son vererek sonlandırmıştı. Bakalım İngiltere'de sonuç ne olacak.

Korsan İçerik ile Tarayıcı Kilitleyerek Savaşılması Planlanıyor

Google Korsan Dosya İndirme Sitelerine Geçit Vermeyecek!

Editöre Yaz:
Yazar: - 21.02.2017

Google ve Microsoft Arama Sonuçlarında, Korsan Sitelere Bir Darbe de İngiltere'den İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

General Mobile GM 6, MWC 2017'de Tanıtılacak General Mobile GM 6, MWC 2017'de Tanıtılacak Dünyanın en büyük akıllı telefon fuarı MWC 2017'ye çok az bir zaman kaldı. Bu etkinlik sırasında, takip ettiğimiz tüm markaların bir akıllı…
Eski Sürüm Android Kullananlar Artık Google Uygulama Mağazasından Faydalanamayacak Eski Sürüm Android Kullananlar Artık Google Uygulama Mağazasından FaydalanamayacakGoogle Android sistemi yeni sürüm işletim sistemleri çıkarırken, eski sürümleri de yavaş yavaş terk ediyor ve destek vermeyi bırakıyor. Geçen… Nokia 3 Renk Seçenekleri ve Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı Nokia 3 Renk Seçenekleri ve Konsept Tasarımı Ortaya ÇıktıHMD Global, yılın en büyük teknoloji etkinliği MWC 2017'de Nokia markası altında bir sürü yeni akıllı telefonu duyuracak. Yakında çıkacak…
Kırmızı iPhone 7 ve 128 GB iPhone SE Mart Ayında Satışta! En İtibarlı Teknoloji Şirketleri Belli Oldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

İNTERNET HABERLERİ

Tamindir E-Bülten