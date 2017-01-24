Google Voice 5 Yılın Ardından Geri Döndü

Google, Voice servisiyle ilgili desteğin bitirileceğini söylememişti ama son yıllarda hiçbir geliştirme olmayınca biz bittiğine ikna olmuştuk. Google Voice rakipleriyle arasındaki rekabeti geride bıraksa da, arama motoru devi bunu değiştirmeye kararlı. Evet, Google Voice servisine çok önemli bir güncelleme geldi.

Geliştiriciler hem Android hem de iOS platformu için Google Voice'un yeni bir sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurdu. Yeniden canlanan servis aynı zamanda masaüstü uygulamasını da güncelledi. Konuyla ilgili konuşan Google Voice Ürün Yöneticisi Jan Jedrzejowicz, "Google Voice uygulamasında güncelleme yapmayalı birkaç yıl oldu, ama bugün Google Voice'a yeni bir soluk getiriyoruz" dedi.

Güncelleme ile birlikte gelen en belirgin değişim, tertemiz bir kullanıcı arabirimi oldu. Google Voice kullanıcılarının çok daha kolay organize olmasına izin veriyor ve sezgisel bir tasarıma sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Örneğin, gelen kutusunda artık mesajlar, çağrılar ve sesli mesajlar için ayrı sekmeler bulunuyor.

Buna ek olarak Google, görüşmelerin sürekli bir konu olarak kalacağını doğruladı; böylece kullanıcılar her bir kişiden gelen tüm mesajları tek bir yerde görebilecek. Dahası, bu sefer geliştiriler güncellemelerin devam edeceğine dair söz verdi.

Güncelleme bugünden itibaren bütün kullanıcılara dağıtılmaya başlayacak. Siz yeni Google Voice'u nasıl buldunuz?

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