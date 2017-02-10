Google, Yakında Binlerce Uygulamayı Play Store'dan Silebilir

Android işletim sistemli cihazların uygulama mağazası olan Play Store, Google’ın yeni hamlesi ile yakında çok daha güvenli olacak. Google, uygulama geliştiricilere gönderdiği bildirimde özenli bir gizlilik politikasına sahip olmayan uygulamaların görünürlüğünün azaltılacağını ya da bu uygulamaların silineceğini aktardı. Bu doğrultuda Google Play Store’daki binlerce uygulama yakında silinebilir.

Google Play Store genel olarak uygulama mağazası olarak anılır ancak bu platformda uygulamaların yanı sıra dergi, müzik, film ve kitap gibi seçenekler de mevcut. Android işletim sistemli cihaz kullanıcıları sayıları milyonlar ile ifade edilen tüm bu uygulamaların arasından aradığını bulsa dahi bu uygulamaların güvenli olup olmaması konusunda şüphe duyuyordu. Google bu doğrultuda şüpheleri gidermek için kolları sıvadı.

Google, geçtiğimiz günlerde uygulamaların kullanıcılar açısından güvenliğini sağlamlaştırmak adına geçtiğimiz günlerde uygulama geliştiricilerine bir bildirim yollamaya başladı. Google’ın bildiriminde değinilenlere göre, artık uygulamaların itina ile hazırlanmış kapsamlı bir gizlilik politikasına sahip olması şart koşuluyor. Gizlilik politikasında yetersiz kalan uygulamaların görünürlüğünün kısıtlanacağı ve hatta kalıcı olarak bu uygulamaların silinebileceği bildirildi. Ayrıca “zombi uygulamalar” olarak da bilinen demode olmuş kıyıda köşede kalmış ve artık güncelleme almayan uygulamaların da kaldırılacağı söylendi. Google’ın bu hamlesi en çok kullanıcılara yarayacak gibi görünüyor. Zira kullanıcılarda en çok şüphe uyandıran şey uygulamalar tarafından talep edilen izinlerdi. Binlerce uygulama, gerek duymadığı halde kamera, galeri, arama ve kişi listesi gibi detaylara erişim izni talep ediyor. Bu durum da doğal olarak kullanıcıların kafalarında soru işareti yaratıyordu. Google, bu hamlesi ile Play Store’da kullanıcıların gizliliğini garanti altına almayı hedefliyor.

Google’ın bu kararına göre uygulama geliştiricileri 15 Mart’a kadar gerekli gizlilik politikasına sahip olmak zorunda. Belirtilen süre zarfında gizlilik politikasında yetersiz kalan uygulamalar Google Play Store’dan kaldırılacak. Yani 15 Mart’tan sonra binlerce uygulama Google Play Store’dan silinebilir. Zombi uygulamaların da silineceğini hesaba katarsak Play Store’daki uygulama sayısında ciddi bir azalma olacağı öngörülüyor.

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