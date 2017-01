Google Yapay Zekası İnternete Bulaştı, Oyunculara Cehennemi Yaşattı

Google Deep Mind, günümüzün ve geleceğimizin yapay zekalarını şekillendirmek üzere oluşturulmuş bir şirket. Deep Mind yapay zekası ise son 10 yılın en önemli atılımlarından biri olarak gösteriliyor.

Deep Mind, siber güvenlikten, tıbbi çözümlere kadar her şeye cevap bulabilecek şekilde tasarlanmış bir yapay zeka altyapısı olduğundan, kafası elbette oyunlara da basıyor. En karmaşık algoritmaları çözen, en karışık problemleri su gibi yutan bu yapay zeka internete sızıp oyunlara bulaşırsa ne olur dersiniz?

DeepMind’ın tam 49 oyunda üstün seviyede tecrübesi var. Çünkü geliştiricileri onun oyun oynayarak da problem çözebilme yeteneğini geliştirmesini istiyorlar. DeepMind’ın AlphaGo isimli yan yazılımlarından birinin meşhur Çin zeka oyunu GO’da dünya şampiyonlarını nasıl silkelediğini unutmadık.

DeepMind’ın arkasındaki gurup AlphaGo yapay zekasını geliştirmeyi o kadar kafalarına takmışlar ki, yapay zekayı internet üzerinde GO oyunu oynayanların başına musallat etmekten çekinmediler. Bu yüzden AlphaGo’nun resmi olmayan bir deneme sürümünün zincirlerini boşaltıp, çevrimiçi GO oyuncularının başına bela etmekte de bir beis görmediler. Bu yöntemle AphaGo’nun tecrübesi artarken, karşılarında kimin olduğunu bilmeyen oyuncular her şekilde acımasızca yenilerek saçlarını başlarını yoldular. DeepMind takımı daha sonra gerçekleri oyunculara tek tek teşekkür ederek açıkladılar.

