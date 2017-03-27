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Google, Yeni Bir Fotoğraf İşleme Uygulaması Tasarlıyor

Google Yeni Bir Fotoğraf İşleme Uygulaması Tasarlıyor

 Google kendi sosyal uygulamalarını sürekli güncelliyor. Sosyal medya platformları arasında kendine sağlam bir yer edinmek isteyen Google, Allo ve Duo platformlarında küllenmek üzere bir yenilik daha düşünüyor.

Collaborative (ortak) sosyal medya resim platformu adı verilen bu yeni özellik büyük olasılıkla Google I/O 2017'de karşımıza çıkacak. Adından da anlaşılacağı gibi, Google farklı sosyal medya resim paylaşma eylemlerinde, kullanıcıları bir merkezde toplamayı amaçlıyor gibi görünüyor. Bu uygulama kullanıcılara hem resim paylaşma, hem resim işleme ve paylaşılan resimleri tanımlama ve farklı filtreler ekleyebilme olanakları sağlayacak. Bu uygulama tam anlamıyla "Path" uygulamasının en büyük rakibi olacak gibi görünüyor.

İndir40 MB
Path iOS
Path iOS iPhone ve iPad İçin Sosyal Ağ Uygulaması

Aslında Google 2015 yılında Kore'nin popüler sosyal medya platformu Kakao tarafından satın alınan "Path" uygulamasını elinden kaçırmasaydı, bu uygulamayı çoktan hazırlamış olabilirdi.

İndir6.9 MB
KakaoTalk Android
KakaoTalk Android Android için Mesajlaşma ve Arama Uygulaması

İndir22.1 MB
KakaoTalk iOS
KakaoTalk iOS iOS için Mesajlaşma ve Sesli Görüşme Uygulaması

Tüm bu çabalar soysal medya platform pazarına elinde çok fazla tercih edilebilir platform barındırmayan Google'ın Allo ve Duo'yu daha güçlü kılmaya çalışma çabalarından başka bir şey değil.

İndir13.96 MB
Google Allo (APK) Android
Google Allo (APK) Android Android İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir81 MB
Google Allo iOS
Google Allo iOS iPhone İçin Akıllı Mesajlaşma Uygulaması

İndir43 MB
Google Duo iOS
Google Duo iOS iPhone İçin Görüntülü Konuşma Uygulaması

İndir
Google Duo Android
Google Duo Android Android İçin Ücretsiz Görüntülü Arama Uygulaması

Google Allo'ya GIF Kütüphanesi ve Hareketli Emojiler Geldi

Google Duo'ya Sesli Arama Seçeneği Geliyor

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Yazar: - 27.03.2017

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