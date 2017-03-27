Google, Yeni Bir Fotoğraf İşleme Uygulaması Tasarlıyor

Google kendi sosyal uygulamalarını sürekli güncelliyor. Sosyal medya platformları arasında kendine sağlam bir yer edinmek isteyen Google, Allo ve Duo platformlarında küllenmek üzere bir yenilik daha düşünüyor.

Collaborative (ortak) sosyal medya resim platformu adı verilen bu yeni özellik büyük olasılıkla Google I/O 2017'de karşımıza çıkacak. Adından da anlaşılacağı gibi, Google farklı sosyal medya resim paylaşma eylemlerinde, kullanıcıları bir merkezde toplamayı amaçlıyor gibi görünüyor. Bu uygulama kullanıcılara hem resim paylaşma, hem resim işleme ve paylaşılan resimleri tanımlama ve farklı filtreler ekleyebilme olanakları sağlayacak. Bu uygulama tam anlamıyla "Path" uygulamasının en büyük rakibi olacak gibi görünüyor.

Aslında Google 2015 yılında Kore'nin popüler sosyal medya platformu Kakao tarafından satın alınan "Path" uygulamasını elinden kaçırmasaydı, bu uygulamayı çoktan hazırlamış olabilirdi.

Tüm bu çabalar soysal medya platform pazarına elinde çok fazla tercih edilebilir platform barındırmayan Google'ın Allo ve Duo'yu daha güçlü kılmaya çalışma çabalarından başka bir şey değil.

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