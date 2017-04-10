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Google Yeni Pixel Telefonları İçin LG'ye Katlanabilir OLED Ekran Sipariş Etti

Google Yeni Pixel Telefonları İçin LG'ye Katlanabilir OLED Ekran Sipariş Etti

Güney Kore basınından gelen raporlara göre Google, LG'ye katlanabilir OLED ekran siparişi için 900 milyar dolar civarında bir ödeme yapmayı önerdi. Bu haberlerin ardından yeni nesil Google Pixel telefonların ekranlarında radikal bir değişiklik olacağı da gündeme geldi.

LG'nin bu teklife henüz bir cevap vermediği, ancak teklifin üretici tarafından gözden geçirildiği de bu haberlerin detayında yer alıyor. LG Electronics'in bu yoğunlukta talebi karşılayabilecek OLED üretim bandı kapasitesini olmadığı da fısıldanıyor. LG bildiğimiz gibi Apple Watch'lar için de OLED ekranlar üretiyor. Google'ın siparişine cevap verebilmesi için birçok üretim ünitesinin sadece Google çalışması gerekiyor.

Bu arada gelen haberler arasında Google'ın bu teklifinde talep edeceği OLED ekranların teknik özelliklerini henüz LG'ye bildirmediği de yazıyor.

Özellikle Apple'ın Samsung'a verdiği 70 milyon OLED siparişinden sonra, 2018 yılından itibaren katlanabilir akıllı telefonların pazara yerleşmeye başlayacağı tahmin ediliyor. Google geçen sene de Pixel telefonlara OLD ekranlar yerleştirmeyi tasarlamış ancak bazı güvenlik sıkıntıları sebebiyle bu projesini ertelemişti. Bu sene OLED ekran ısrarında Google'ın çıtayı yükselttiği de görülüyor.

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Yazar: - 10.04.2017

Google Yeni Pixel Telefonları İçin LG'ye Katlanabilir OLED Ekran Sipariş Etti İçin Yorum Yaz

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