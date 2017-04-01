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Google Yine 1 Nisan Şakası Peşinde

Google 1 Nisan 2017 şakaları

Google her sene olduğu gibi yine 1 Nisan için farklı çalışmalar yapmayı ihmal etmemiş. Daha önce sürücüsüz bisiklet ve internet yoluyla koku gibi 1 Nisan şakaları ile dünyayı kandırmayı başaran şirket, bu sene de şansını denemeyi ihmal etmemiş.

Şirketin daha önce yaptığı bazı şakalar, Türkiye'de kimi ana haber bültenlerinde bile çıkmış ve gerçek bir haber gibi anlatılmıştı. Yani hazırladığı şakaları o kadar gerçekçi yapmayı başaran Google, bu yıl ilk olarak Google Gnome ile karşımıza çıktı. Ev dışında size hizmet eden bir Google Home türevi olarak tanıtılan bu cihaz, kullanıcılarına bahçeleri hakkında bilgi vermek için tasarlanmış. Her ne kadar şaka olduğu belli olsa da oldukça eğlenceli bir video çıkarıldığını söylemeden geçmeyelim. 

1 Nisan için yapılan en güzel etkinlik ise yine Google Haritalar üzerinden gerçekleştirildi. Google yaptığı değişiklik ile birlikte Google Haritalar uygulamasının üzerine küçük pembe bir tuş koydu ve buna basıldığında haritalar üzerinde Ms. Pac-Man oynamamıza olanak verdi. Kimi zaman kendi mahallenizde bile Pac-Man oynatan bu güncellemenin 4 Nisan tarihine kadar Google Haritalar uygulamasında bulunabileceği de söylendi. 

Google'dan gelen son 1 Nisan şakası da Google Wind isimli uygulamayla oldu. Google Hollanda tarafından geliştirilen bir projeye göre, Hollanda'da bulunan 10 binden fazla rüzgar değirmeni yardımıyla hava koşulları değiştirilebilir hale getirilecekti. Ünlü DJ Armin van Buuren'in anlatımıyla hazırlanan videoda, havanın nasıl değiştirileceği ve değiştiğinde ne olacağı da gösterilmiş. O videoyu da hemen aşağıdan izlemeniz mümkün. 

Microsoft'un 1 Nisan Şakası Gerçek Oldu!

Google'ın 1 Nisan Şakası 2016'da Gerçek Oldu

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Yazar: - 01.04.2017

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