Google, YouTube Music ve Play Music Takımlarını Birleştiriyor

Google'ın müzik ürünleri biraz kafa karıştırıcı. Yalnızca Play Music değil, birkaç yıl önce YouTube Music'i de başlattıklarını hatırlıyoruz. Bu durum, müşterilerin müzik uygulaması seçmek için en iyi seçeneğin hangisi olduğunu anlamalarını zorlaştırıyor. Google bunu farketmiş olacak ki, birleşik bir müzik uygulaması yaratmak için yeni bir arayış içerisinde olduğu bilgisi geldi. Yani YouTube Music ve Play Music takımları biraraya gelerek iki uygulamayı birleştirmek için kolları sıvadı.

The Verge'ün haberine göre, 2016 yılında Google, YouTube Music ve Play Music'in iş geliştirme ekiplerini birleştirmiş görünüyor. Üstelik Google sözcüsü de çıkan bu haberi doğruladı ve bazı açıklamalarda bulundu:

"Müzik, Google için çok önemli ve kullanıcılarımız, müzik ortaklarımız ve sanatçılarımız için mümkün olan en iyi ürünü sunmak için önümüzdeki seçenekleri değerlendiriyoruz. Şu aralar kullanıcılar için hiçbir şey değişmeyecek ve herhangi bir değişiklik yapılmadan önce mutlaka bildirim yapacağız"

Bunun gerçekleşmesi ilerleyen dönemlerde hangi zamana denk gelecek bilmiyoruz ama kullanıcılar için hiçbir şey değişmeyeceğini Google sözcüsü yeterince ifade etmiş. Google'ın her iki uygulamayı birleştirmesi bize mantıklı bir karar gibi geldi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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