Google'a Saldırı Her Geçen Gün Artıyor

Geçtiğimiz yıl güvenlik açısından zorlanan Google’ın, saldırıya uğramış sitelerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 32 arttı.

Google konuyla ilgili yayınladığı blog yazısında, “Bu eğilimin yavaşlamasını beklemiyoruz, daha fazla site gün yüzüne çıktıkça, bilgisayar korsanları daha saldırgan hale gelecek ve daha fazla siteye bulaşacak.” açıklamasına yer verdi. Öte yandan, web yöneticilerinin yüzde 84'ünün kendi sitelerini temizleme konusunda başarılı olduğunu aktaran Google, saldırıya uğrayan web yöneticilerinin yüzde 61'inin siteleri Search Console'da doğrulanmadığı için virüsün sitelerine bulaşmış olduğunun altını çizdi.

İnternet siteleri için temizleme kılavuzları oluşturarak web yöneticilerine yardımcı olmaya çalışan Google, bu şekilde site yöneticilerinin daha az işi olmasını ve sitelerinin daha kısa sürede çalışıp çalışmadığından emin olabilmelerini amaçladığını da açıklamalarına ekledi.

Yazısına, "Saldırı yapıldığında sitelerin sıklıkla benzer şekilde etkilendiğini fark ettik, benzerliklerini araştırarak, bilinen aynı sorunlar için temiz kılavuzlar oluşturabildik.” şeklinde devam eden internet devi, temizleme hakkında birkaç örnek de sundu. 'Örtülü' veya 'Japonca' bir anahtar kelime kullanılmasını öneren Google, yazısını “Bir saldırı gerçekleşmeden sitenizi güvence altına almak, her zaman sonrasında uğraşmaktan daha kolaydır.” önerisiyle bitirdi.

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