Google, WikiLeaks Raporunda İşaret Edilen Açıkların Kapatıldığını Raporladı

Dün yayınlanan WikiLeaks'in "Vault 7" raporu, CIA'nın birçok yazılım ve ev cihazına sızdığını ve onları birer dinleme cihazı olarak kullandığını gözler önüne sermişti. Apple rapora dayanarak güvenlik önlemleri aldığını dün açıklarken, bu kervana bugün Google'da katıldı.

WikiLeaks'ın yayınladığı belgeler arasında hangi cihazın, nasıl dinlendiğine ait raporlar vardı. Paylaşılan bilgiler, CIA'in iPhone ve Android telefonları bazı açıklılarından yararlanarak dinleyebildiği ve mesajları görüntüleyebildiğini de ortaya çıkarıyordu. 8 bin sayfadan fazla olan rapor hakkında CIA bir açıklama yapmadı ama Apple'dan hemen sonra bugün Google'da bir rapor yayınladı.

Google, WikiLeaks raporlarında işaret edilen güvenlik açıklarından çoğunun güncellemelerle giderildiğini, kalan bazı tehditler üzerinde çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Google, WikiLeaks raporlarının derinlemesine incelendiğini ve burada Android işletim sistemlerini tehdit eden unsurların saptanarak giderildiğini söyledi.

Aslında Google'ın bu açıklaması ile Apple'ın tepkisi neredeyse virgülüne kadar aynı diyebiliriz. Ancak sonuç olarak ABD iç politikasına dokunmadan daha da farklı bir şey söylemek mümkün değil gibi görünüyor.

Apple, WikiLeaks'in İşaret Ettiği Güvenlik açıklarını Kapattığını Söyledi

CIA, Akıllı Ev Cihazlarını Dinleme Aygıtına Çevirmiş