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Google'dan Düşük Çözünürlüklü Fotoğraflara Yapay Zeka Formülü

Google Yapay Zeka

Televizyonda veya filmlerde kesin denk gelmişsinizdir; bir suçu araştıran polisin eline gözle ayırt edilemeyecek kadar küçük bir fotoğraf verilir ve bunu büyütmesi istenir. Yazılımın büyüsü sayesinde berbat çözünürlükteki fotoğraf netleştirilir ve katil her zaman ki gibi uşaktır. Şaka bir yana, Google artık bunu bizim de yapmamızı sağlıyor. 

Google Brain ekibi tarafından yapılan bir açıklamaya göre, düşük çözünürlüklü resim dosyalarını netleştirmeye yardımcı olmak için yapay zeka kullanan yeni bir yazılım geliştirmeyi başarmış görünüyorlar. Peki bu nasıl çalışıyor? Temel olarak düşük çözünürlüklü görüntülerin içerdiği piksel sayısı azdır, bu da tüm detayların görünmeyeceği anlamına gelir (soldaki fotoğraf gibi). Google'ın yeni geliştirdiği yapay zeka kullanan yazılım ise, daha düşük çözünürlüklü bir imajı daha yüksek çözünürlüklü imajlara eşleyerek ayrıntıları doldurabiliyor (sağdaki fotoğraf gibi).

Yukarıdaki fotoğraf, sistemin nasıl çalıştığına dair bir fikir edinmenizi sağlayacaktır. Bu doğru bir görüntü çıkacağı anlamına gelmese de, bir kişinin yüzü, nesneler veya belirlenen bir nokta yeniden oluşturulabilir. Aynı zamanda, fotoğraf düzenleme ve eski imajları restore etmede de kullanılabilir. Yapay zeka öğrenebilir bir yapıda olacağından, görüntünün belirli yönlerini geliştirecektir.

Google Brain Yapay Zeka

Google Brain'in çalışmaları son zamanda fark yaratmaya devam ediyor. Bakalım ilerleyen dönemlerde yapay zekanın hangi güzelliklerini göreceğiz.

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 08.02.2017

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