Google'dan Göçmen Organizasyonlarına 4 Milyon Dolar

Donald Trump'ın imzaladığı göçmen kararnamesinden sonra ilk adımı atan Google olmuş ve çalışanlarını derhal ülkeye çağırmıştı. Ardından yaptığı açıklamalarla kararnamenin karşısında olduğunu belli eden şirket, bugün de konuyla ilgili önemli bir bağışta bulundu.

Donald Trump, imzaladığı bir kararname ile İran, Irak, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya'dan ülkeye giriş yapacaklara sınırlama getirmiş ve üç ay süreyle Suriye'den mülteci kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından iki Iraklı turist ABD'de tutuklanmış ve bu ülkelerde yaşayan birçok insan, daha uçaklarına binmeden geri çevrilmişlerdi. Trump'ın Açıklamalarından Sonra Google Tatildeki Çalışanlarını Geri Çağırdı başlıklı haberimizde de gördüğünüz gibi ilk adımı Google atmış ve bu ülkenin vatandaşı olan ve tatile çıkmış çalışanlarını derhal ülkeye geri çağırmıştı.

Bu kararnamenin ardından Trump'ın Kararının Ardından Teknoloji Devleri Endişeli başlıklı haberimizde de gördüğünüz gibi ABD'nin önemli şirketleri açıklamalar yapmışlar ve kararı kınamışlardı. Bununla da yetinmeyen ABD halkı gösteriler düzenlemiş, son olarak da dün 16 eyaletin başsavcısı ortak bir bildiri ile kararı kınadıklarını açıklamışlardı. Tüm bunlar olurken New York Eyalet Başsavcılığı, aldığı bir karar ile ABD'de daha önce oturma izni edinmiş kişilerin ülkeye girişlerinin engellenemeyeceğini duyurmuş ve birçok kişi için sorunu yasal olarak çözmüştü.

187 çalışanının olaydan etkileneceğini söyleyen Google, harekete geçti ve ABD'de göçmenlere yönelik faaliyetler gösteren yardım kuruluşlarına yüklü bir bağış yaptı. American Civil Liberties Union (ACLU), Immigrant Legal Resource Center (ILRC), International Rescue Committee (IRC) ve UN High Commissioner for Refugees / UN Refugee Agency (UNHR) isimli dört farklı organizasyona 4 milyon dolar bağışlayan Google, bu bağışın 2 milyon dolarını şirket kasasından yaparken, 2 milyon dolarını da Google çalışanları kendi aralarında topladılar. 2015 yılından bu yana yardım kuruluşlarına 15 milyon dolardan fazla yardım yapan Google'ın 4 milyon dolarlık bu son yardımı, tek seferde şirketin yaptığı en büyük yardım olarak da kayıtlara geçti.

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