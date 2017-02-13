Google'dan Sevgililer Gününe Özel Doodle: Pangolin Aşkına!

Arama motoru devi Google, bu yıl Sevgililer Günü ruhuna erken giriş yaptı. Şirket, logosunu değiştirmenin yanı sıra, pangolinlerin aşkını da konu alan bir oyun yayınladı. Sevgililer gününün haricinde soyu tükenmekte olan Pangolin'leri hatırlattığını için konunun ayrı bir önem taşıdığını da söylemeden geçmeyelim.

Oyun, birbirine aşık olan, dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan ve birbirlerine aşk mektubu yazan iki pangolinin hikayesini anlatıyor. Sevgililer Günü'nde ilk buluşmalarını gerçekleştirmeyi planlayan iki pangolinden biri, farklı ülkelerde kullanılan romantik hareketleri öğrenme umuduyla dünyayı gezmeye karar veriyor.

Pangolin, önce çikolatalı kekin nasıl yapıldığını öğrenmek için Gana'ya gidiyor ve ardından müzik icra etmeyi öğrenmek için Hindistan'ı ziyaret ediyor. Listedeki bir sonraki durağı ise dans etmeyi öğreneceği Çin oluyor. Ziyaret ettiği son ülke ise Filipinler. Oyunun tüm seviyelerini tamamladıktan sonra iki pangolin ilk kez buluşuyor ve -umarız- sonsuza dek mutlu yaşıyor. Ayrıca, oyunun bilgisayarınızda olduğu kadar mobil cihazınızda da oynanabildiğini söyleyelim.

Doodle'ın Sevgililer Günü haricindeki asıl önemine gelecek olursak, pangolinler dünyada insanlar tarafından ticarete maruz kalan memeli hayvanlardan sadece biri ve dolayısıyla nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyorlar. Google bu konuya ışık tutmaya çalışıyor ve kullanıcıları bu görkemli canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmek için Dünya Vahşi Yaşam Fonu web sitesine yönlendiriyor.

Eğer siz de pangolinler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve oyunu oynamak isterseniz, bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

Siz Google'ın bu yıl Sevgililer Günü için hazırlamış olduğu Doodle'ı nasıl buldunuz?

Google İlk Dükkanını Londra’da Açtı, Vitrinine de Doodle Koydu