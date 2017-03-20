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Google'ın Elektronik Dövme Teknolojisi SkinMarks Geliyor

skinmarks

Geçtiğimiz yaz aylarında ortaya çıkarılan Microsoft ve MIT'in ortak çalışması olan DuoSkin adlı dokunmatik bir arayüz gibi kullanılabilen akıllı dövme projesinin ardından, Google da Alman Saarland Üniversitesi ile birlikte benzer bir çalışma olan SkinMarks’ı üretti.

skinmarks

Bilim insanları, yaşlanma belirtisi olan vücut lekeleri ve kırışıklıkları akıllı telefonu kontrol edecek dokunmatik tuşlara dönüştüren, elektronik dövme çeşitleri tasarladı. SkinMarks olarak adlandırılan dövmeler, kullanıcıların belirli vücut işaretleri üzerinden parmaklarını dokundurması, sıkması veya sallamasıyla telefon üzerindeki işlevlere erişen gömülü algılayıcılardan oluşuyor.

skinmarks

Bilim kurgu filmlerinden geliyormuş izlenimi veren dövmeler, tıpkı sakızdan çıkan geçici dövmeler gibi su ile üzerinden geçilerek uygulanabiliyor. İnsan saç telinden daha ince bir yapıya sahip SkinMarks, akıllı telefonda müzik çaları kontrol edebiliyor.  Sosyal medya uygulaması simgesi gibi şekillendirilebilen ve platformdan bir bildirim aldığınızda yanan dövmeler, dokunmatik kalp şeklinde bir ekran olan HeartMark ile kullanıcılara gelen aramanın sevdiği kişi olup olmadığını haber verebiliyor.

skinmarks

Microsoft ve MIT'ten Telefonları Kontrol Edebilen Akıllı Dövme

Google Artık İnsanlığımızı Sorgulamayacak

Yazar: - 20.03.2017

Google'ın Elektronik Dövme Teknolojisi SkinMarks Geliyor İçin Yorum Yaz

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