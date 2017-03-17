Google'ın Guetzli Algoritması, Resim Dosyalarını Yüzde 35'e Kadar Küçültüyor

Google özellikle web tasarımında ve sosyal medyada kullanıcıların çok işine yarayacak bir algoritma geliştirdi. Tüm resim dosyalarını yüzde 35 kadar küçültebilen Guetzli algoritması, ağır resim dosyaları paylaşımında büyük kolaylık sağlayacak.

Son derece haklı sebeplerden dolayı bu yeni algoritmanın web sitelerine veya benzer kaynaklara yüklenecek olan resim ve fotoğrafların kolayca karşı tarafa aktarılmasına destek verecek. Google,2014 yılında geliştirdiği ve sadece yüzde 10'a kadar dosyaları küçülten WebP formatından da vazgeçti. Açık kaynaklı bir yazılım olan Guetzli algoritması, JPEG dosyaları yüzde 35 oranında sıkıştırılabiliyor.

Google blog sayfalarından duyurulan bu algoritma aslında prensip olarak PNG dosyalarını küçülten Zopfli algoritmasından farklı çalışmıyor. Guetzli, internet ekosisteminde kullanıldıkça web siteleri olduklarından daha çok hafifleyecekler. Eski WebP formatından daha çok alandan tasarruf edilmesini sağlayabilecek bu sistem, var olan algoritmanın daha farklı ve geliştirilmiş sürümü olarak da tanımlanabilir.

Aşağıda resimde soldaki göz imajı solda Guetzli kullanamadan, en sağdaki ise yani algoritma kullanılarak optimize edilmiş. Algoritmanın açık kaynak dosyalarına buradan ulaşabilirsiniz.