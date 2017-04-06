Google'ın Makine Öğrenme Çipleri 15 ila 30 Kat Daha Hızlı Olacak

Google’ın makine öğrenme algoritmalarını hızlandırmak için kendi özel çipini geliştirmekte olduğu bir sır değil. Google, Tensör İşlem Ünitesi (TPU) adını verdiği bu çipleri Mayıs 2016’daki I/O konferansında tanıtmıştı. Ancak Google, bu çiplerin şirketin kendi makine öğrenme teknolojilerinde etkin olacağını söylemek dışında, TPU’lar hakkında detayları paylaşmamıştı. Bugün ilk kez bu çipler hakkında detayları ve ilgili projesini değerlendirdi. En dikkat çekici detay ise TPU’ların CPU ve GPU’lardan 15 ila 30 kat daha hızlı olmasıydı.

Google’ın kendi kalite testlerinde yapılan ölçümlere ve değerlendirmelere göre TPU’lar Google’ın normal makine öğrenme işlerini standart bir CPU/GPU kombinasyonundan 15 ila 30 kat daha hızlı gerçekleştiriyor. Ayrıca güç tüketimi açısından da TPU’ların 30 ila 80 kat daha tasarruflu olduğu belirtildi.

Ayrıca yine Google’ın açıklamasına göre, mühendislerin çoğu çiplerini yüz tanıma teknolojilerinde kullanılan kıvrımlı nöral ağlara göre optimize ederken, Google söz konusu ağların kendi veri merkezlerinin iş yükünün yalnızca yüzde 5’ini oluşturduğunu, birçok uygulama için çok katmanlı algılayıcıların kullanıldığını ifade etti.

Google, TPU’ların kendi bünyesinin dışında kullanımına pek sıcak bakmıyor. Ancak şirket, “Diğerlerinin TPU’ların nasıl çalıştığını kavrayıp bu çiplerden daha iyisini yaparak çıtayı daha yukarılara çıkarmalarını umuyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı.

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