Google 'My Android' Sitesi, Kişiye Özel Temalar ve Duvar Kağıtları Sunuyor

Kişiselleştirme, Android tarafından üzerinde önemle durulan bir tabir. Bu ilkeyle paralel olarak Google, Android kullanıcılarına cihazlarını diledikleri gibi kişiselleştirmesinin önünü açıyor. Google'ın yeni hizmete soktuğu "My Android" sitesi, anket yötemiyle kullanıcıları analiz edip onlara en uygun temaları, duvar kağıtlarını, uygulamaları ve widgetları öneriyor.

"Aynı değil beraber olalım" mottosuyla kullanıcıları karşılayan My Android sitesi, Google'ın kişiselleştime ruhunu güçlendirecek cinsten. Siteye giriş yapıldığı an kullanıcıları bir Zevk Testi karşılıyor. Kullanıcılar ard arda gelen fotoğraflar arasından kendi zevklerine göre seçimlerini yapıyor. Bu resimler bazen haber, spor, müzik gibi kategorileri açıkça temsil ederken, bazen de canlı, mat, çok renkli, düz renkli gibi psikolojik boyutlu seçimler yaptırılıyor. Test sonucunda cevapların tümü analiz edilip, kullanıcının stiline uygun kişisel bir Android dizayn ediliyor.

Android kullanıcıları için birçok tema, duvar kağıdı ve widget seçeneği mevcut ve bzen kullanıcılar bu çeşitlerin arasında kaybolup kendine uygun olanı seçmekte zorlanabiliyor. Bu doğrultuda Google'ın Android kullanıcıları için tasarladığı bu kişiselleştirme pratiğine bir göz atın deriz. My Android Test Sayfasına bu linkten ulaşıp hemen kendinize uygun Android'i tasarlayabilirsiniz.

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