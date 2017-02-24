Google'ın Otonom Araba Departmanı Uber'i Mahkemeye Veriyor

Waymo, Google için otonom araçlar geliştiren bir şirket, tamamen Alphabet çatısı altında çalışıyor. Benzer otonom araç çalışmalarını Uber'de yapıyor. Waymo, uzun zamandır şüphelendiği Uber'i, patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeye veriyor.

Uber sektörde bir ulaşım şebekesi şirketi olarak da biliniyor. Bu şirketin otonom taksileri de mevcut ve bu araçları kendi çatısı altında modifiye ediyor.

Gelen haberlere göre, Google'ın çatı kuruluşu olan Aphabet, yine kendine bağlı olan sürücüsüz otomobil şirketi Waymo üzerinden, Uber'e dava açmaya hazırlanıyor. Alphabet, Uber'in Waymo'ya ait ticari bilgileri ve teknolojik tasarımları çaldığını iddia ederek durumu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Bu iddianın kili ismi eski Waymo yöneticisi Anthony Levandowski. Levandowski şirketten ayrılıp Uber'e geçmeden önce 14 binden fazla belgeyi sunuculardan indirdiği ve bunları Uber ile paylaştığı iddia ediliyor.

Alphabet yaptığı açıklamada, Google ve Uber'in birçok stratejik ortaklıkları bulunduğunu ifade etti ve bu kararı vermenin hiç kolay olmadığı da açıkladı. Öte yandan Waymo, bilgilerin çalınarak kullanıldığı için başka bir seçeneklerinin olamayacağını bu ihlalde duygusal bir tutum içine giremeyeceklerini ifade etti.

Anthony Levandowski, Google'dan ayrıldıktan sonra bir şirket kurmuş ve yedi ay sonra bu şirketi Uber'in otonom araç kuruluşu olan Otto'ya 700 milyon dolar karşılığında satmıştı.

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