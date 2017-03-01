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Google'ın Ücretsiz Video Konferans Servisi Meet Hizmete Açıldı

Google'ın Ücretsiz Video Konferans Servisi Meet Hizmete Açıldı

Hangouts ve Allo gibi görüntülü görüşme servislerine bir yenisini daha ekleyen Google, Meet adını verdiği bu video konferans servisini hizmete açtı. Şu an için sadece web üzerinde aktif olan Meet'in Android ve iOS platformları için yayınlanması da bekleniyor. Meet temel olarak iş dünyasının ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış bir servis.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz haftalarda Amazon, Chime adını verdiği benzer bir servisi Windows, Mac, Android ve iOS üzerinde kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Yine iş toplantıları hedeflenerek geliştirilmiş bu araç takvimlerinizle seknronize olarak çalışabiliyor, dilediğiniz kişileri önceden tarihini belirlediğiniz toplantılara otomatik olarak davet etmenize imkan tanıyordu. Meet de Gmail ve Google Takvim ile senkronize edilebilmekte.

Meet üzerinden görüntülü veya sadece sesli görüşmeler yapabilmektesiniz. Görüşmeler sırasında mesajlaşmanız da mümkün. Servisin web sürümünde sadece önceden oluşturulmuş toplantılara katılabilirmişsiniz gibi görünüyor; fakat aşağıdaki adımları takip ederek kendi görüşmelerinizi de oluşturabiliyorsunuz:

- İlk olarak bu bağlantııyı kullanarak Meet'in ana sayfasını ziyaret edin:

Uygulamaya Git
Meet
Meet Online Video Konferans Servisi

- Sayfa açılında "Toplantı kodu kullan"tuşuna tıklayın

- Rastgele bir kod girin, görüşmeye bağlanamadığınızı göreceksiniz

- Karşınıza çıkan pencerede "Yeni bir video görüşmesi başlat" tuşuna tıklayın:

Google'ın Ücretsiz Video Konferans Servisi Meet Hizmete Açıldı

Görüşmeye katılmasını istediğiniz kişileri e-posta adreslerini kullanarak görüşmeye davet edebileceğiniz gibi, görüşme bağlantısını kopyalayıp paylaşarak da davet edebilirsiniz. Meet, gelen görüntünün ve gönderdiğiniz görüntünün kalitesini belirlemenize de izin vermekte.

Meet, 30 kişiye kadar HD video konferansı yapılmasını mümkün kılmakta. Meet'in iOS sürümü yayınlandıktan hemen sonra kaldırıldı. Android sürümü ise henüz Google Play'de yayınlanmadı. Bu uygulamalar yayınlanınca sitemiz üzerinden indirebileceksiniz.

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 01.03.2017

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