Google'ın Yapay Zekası En İyi Go Oyuncusuna Karşı

Binlerce yıllık Go oyununun günümüzdeki en iyi oyuncusu olarak gösterilen 19 yaşındaki Ke Jie, mayıs ayında Google tarafından geliştirilen yapay zeka AlphaGo'ya karşı müthiş bir mücadeleye çıkacak.

Google Deepmind ekibi tarafndan geliştirilen yapay zeka, AlphaGo adı altında Go oyununa yönelik aktiviteler gerçekleştirse de çeşitli sağlık kuruluşlarında hastaları tedavi etmek için bile kullanılabiliyor. Yine de ana odağı Go oyunu olan yapay zeka, geçtiğimiz sene bu oyunun en iyilerinden bir tanesi olarak gösterilen Lee Sedol'u beş maçlık seride 4-1 yenmeyi başararak, büyük bir sükse elde etmişti.

Bu başarısını sürmek isteyen Google, Go'nun en güçlü oyuncusu olarak gösterilen 19 yaşındaki Koreli Ke Jie ile mayıs ayında bir maç düzenlemek adına anlaştı. 23 - 17 Mayıs arasında gerçekleşecek Future of Go Summit (Go'nun Geleceği Toplantısı) etkinliği kapsamında oynanacak maç, best of 3 (en iyi 3) şeklinde organize edilecek. Yani üç maçın ikisini kazanan maçı da kazanmış olacak.

Bir yapay zeka için en zorlu oyunlardan bir tanesi olan Go, yüzlerce değişkeni aynı anda barındırıyor ve yapay zekalar için içerisinden çıkılmayacak sorunlara dönüşebiliyor. Bu sebeple bir Go maçında yapay zekanın insana karşı maç kazanması, pek hayra alamet görülmüyor. Yine de bir önceki maçta neler olduğunu görmek istiyorsanız, hemen aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

