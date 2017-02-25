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Google'ın Yaşadığı Aksiliklerden Facebook da Payını Aldı

facebook hesap kapanma sorunu

Daha önce Google kullanıcı hesaplarının kendiliğinden kapanması haberi ni sizlerle paylaşmıştık. Türkiye’de de yaşanan bu aksiliklerden bir yenisi de Facebook üzerinde karşımıza çıktı.

Gmail, Google Drive ve Youtube gibi uygulamaların, Google hesaplarından otomatik olarak çıkması üzerine, Google durumun güvenlik problemi yaratmadığını resmi Twitter hesabından duyurmuştu. Olay üzerine Google kullanıcılarına herhangi bir güvence vermedi, üstelik bu sefer aynı problem Facebook’da da yaşanıyor.

Birçok kullanıcı, Facebook hesaplarının bir anda çıkış yaptığı konusunda şikayette bulundu. Akıllara Google problemindeki gibi güvenlik sıkıntısı gelse de, sosyal medya sitesi durumun sadece teknik bir problem olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu teknik aksaklığın çözüldüğü belirtilirken, durumdan etkilenen hesaplar için gerekli kurtarma operasyonlarına başlanıldığı duyuruldu. Facebook, yaşanılan aksilik üzerine kullanıcılarından verdiği rahatsızlıktan için özür diledi. Durumdan etkilenen sosyal medya kullanıcılarının sadece hesaplarını tekrar açmaları gerekecek.

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

İndir59.4 MB
Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

İndir54 MB
Facebook Mobil Windows-phone
Facebook Mobil Windows-phone Windows Phone için Facebook Uygulaması

İndir11 MB
Facebook Mobil Android
Facebook Mobil Android Android İçin Facebook Uygulaması

Google Servisleri Önce Korkuttu Sonra Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı

Yazar: - 25.02.2017

Google'ın Yaşadığı Aksiliklerden Facebook da Payını Aldı İçin Yorum Yaz

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