Google'ın Yaşadığı Aksiliklerden Facebook da Payını Aldı

Daha önce Google kullanıcı hesaplarının kendiliğinden kapanması haberi ni sizlerle paylaşmıştık. Türkiye’de de yaşanan bu aksiliklerden bir yenisi de Facebook üzerinde karşımıza çıktı.

Gmail, Google Drive ve Youtube gibi uygulamaların, Google hesaplarından otomatik olarak çıkması üzerine, Google durumun güvenlik problemi yaratmadığını resmi Twitter hesabından duyurmuştu. Olay üzerine Google kullanıcılarına herhangi bir güvence vermedi, üstelik bu sefer aynı problem Facebook’da da yaşanıyor.

Birçok kullanıcı, Facebook hesaplarının bir anda çıkış yaptığı konusunda şikayette bulundu. Akıllara Google problemindeki gibi güvenlik sıkıntısı gelse de, sosyal medya sitesi durumun sadece teknik bir problem olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu teknik aksaklığın çözüldüğü belirtilirken, durumdan etkilenen hesaplar için gerekli kurtarma operasyonlarına başlanıldığı duyuruldu. Facebook, yaşanılan aksilik üzerine kullanıcılarından verdiği rahatsızlıktan için özür diledi. Durumdan etkilenen sosyal medya kullanıcılarının sadece hesaplarını tekrar açmaları gerekecek.

Google Servisleri Önce Korkuttu Sonra Yaşanan Sorun İçin Açıklama Yaptı