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Google'ın Yeni reCAPTCHA Sistemi Harika Görünüyor

Google'ın Yeni reCAPTCHA Sistemi

Bugüne kadar birbirinden farklı CAPTCHA sistemine şahit olduk. Gerçek bir insanın web sitelerini ziyaret etmesini anlamamızı sağlayan bu sistem, her geçen gün gelişiyor. Google'ın reCAPTCHA sistemi ise son birkaç yıldır en yenilikçi ve yalnızca bir kutu işaretleyerek ilerlediğimiz bir noktaya geldi. Şimdi ise yeni gelen güncellemede reCAPTCHA sistemi, siteleri tehlikeye atmaya çalışan botları önlemek için tamamen gözden kaybolabiliyor.

Dünya üzerinde her gün milyonlarca reCAPTCHA etkileşimi gerçekleştiğinden, insanlar ve botlar arasındaki farklılıklar Google tarafından daha iyi analiz edilebiliyor. Bu analizin sonuçlarına göre Google, bir siteyi ziyaret eden gerçek bir kişiyi artık anlayabiliyor ve botları farkedebilecek kadar geliştiğini iddia ediyor.

Aşağıdaki videodan yeni reCAPTCHA sistemi hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz:

Popüler web sitelerinin kullanıcıları olarak üzerimizi düşen herhangi bir görev yok. Takip ettiğimiz web sitelerinin yöneticileri, Google'dan yeni sistem hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve kendi sitelerine entegre edebilir. Entegre işlemini yaptıktan sonra, kullanıcılar siteyi kullanırken daha az engelle karşılaşacak ve aynı düzeyde yüksek güvenlik sağlanacak.

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 10.03.2017

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