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Google'dan Fotoğraf Kalitesini Bozmayan Yeni Görüntü Sıkıştırma Aracı

Google Yeni Fotoğraf Sıkıştırma Aracı

Google'ın yeni sıkıştırma aracı RAISR, görüntü kalitesinden fedakarlık etmeden yüzde 75 daha az boyuta sahip fotoğraflar oluşturmanıza imkan veriyor.

Google, fotoğraf kalitesinden ödün vermeden değerli verilerinizi kurtarmanız için tasarlanmış RAISR, yani hızlı ve doğru süper görüntü çözünürlüğü isimli yeni bir görüntü sıkıştırma teknolojisini piyasaya çıkardı. 

Yüzde 75'e kadar daha az bant genişliği kullandığını iddia eden RAISR, aynı görüntünün hem düşük hem de yüksek kaliteli sürümlerini analiz ediyor. Analiz yapıldıktan sonra, daha büyük sürümü üstün kılan şeyleri öğreniyor ve küçük sürümdeki farklılıklara simüle ediyor. Özünde, düşük kaliteli görüntünün tam boyutlu versiyonu ile eşit olduğuna inandırmak için, Instagram benzeri bir filtre oluşturan makine öğrenimini kullanıyor. 

Google RAISR Teknolojisi

Ne yazık ki akıllı telefon kullanıcılarının çoğu bu özelliği kullanamayacak. Çünkü bu teknoloji sadece Google'ın haftada bir milyardan fazla görüntü atıldığını iddia ettiği Google+'da çalışıyor. Google+'yı kullanmak istemiyorsanız, bu aracı kullanmak için beklemek zorunda kalacaksınız. Google önümüzdeki aylarda RAISR'ı daha fazla uygulamaya genişletmeyi amaçlıyor. Umarız önce Google Photos'a gelir. 

İndir11.58 MB
Google+ Android
Google+ Android Android İçin Google+ Uygulaması

İndir19.9 MB
Google+ iOS
Google+ iOS iPhone, iPad ve iPod Touch İçin Google+ Uygulaması

İndir130 MB
Google Photos iOS
Google Photos iOS iPhone ve iPad için Fotoğraf Galerisi Uygulaması

İndir
Google Photos Android
Google Photos Android Android için Fotoğraf Saklama ve Görüntüleme Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 13.01.2017

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