?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilGoogle’ın Yeni Uygulamasıyla Grafik Tasarlamak Çocuk Oyuncağı

Google’ın Yeni Uygulamasıyla Grafik Tasarlamak Çocuk Oyuncağı

google auto draw

Akıllı telefonlarımızın ulaştığı teknolojiyle haritadan yol bulabiliyor, sayısız dilde çeviri yapabiliyor, film yaratabiliyor hatta nabzımızı ölçebiliyoruz. Ulaşılan teknolojiyle telefonların hala kolay ve hızlı resim çizmekte yeterli olmadığını fark eden Google, Auto Draw isimli yeni grafik tasarım uygulamasını tanıttı.

Temelde uygulamayı Pictionary oynayan bir robot gibi düşünebilirsiniz. Çizdiğiniz karalamayı tahmin etmeye çalışan Auto Draw, neyi hayal ettiyseniz karalamanızı onunla değiştirerek grafik çizimini çocuk oyuncağı haline getiriyor. Bir çok renk ve grafik seçeneğine sahip uygulama, çizimlerinizi PNG olarak kaydetmenize de olanak sağlıyor.

auto draw deneme 1

auto draw deneme 2

Eğer benim kadar yeteneksiz bir çizerseniz, uygulamanın neler yaratabildiğini gördüğünüzde eminim keyiflenmişsinizdir. Küçüklüğünden beri tüm resim derslerinden zorla geçer not almış biri olarak uygulamanın iOS’a geleceği günü iple çekiyorum. İşte Google Auto Draw’ın tanıtım videosu:


Uygulamanın Android ve Chrome uzantısı olarak kullanımı yarından itibaren mümkün olacak. Yarını beklemeden denemek isterseniz autodraw.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yazar: - 12.04.2017

Google’ın Yeni Uygulamasıyla Grafik Tasarlamak Çocuk Oyuncağı İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Bilim, Neden Yalan Söylediğimizi Kanıtlarla Açıkladı Bilim, Neden Yalan Söylediğimizi Kanıtlarla Açıkladı Gerçekten dürüst müsünüz? Gerçekten mi? Bu sorunun cevabını Zürih Üniversitesinin bilim insanlarına ve onların geliştirdiği deneye dahil…
Failure Nights Marmara Etkinliği Başlıyor Failure Nights Marmara Etkinliği BaşlıyorBaşarısızlıkların başarı hikayelerinden daha öğretici olduğuna inananların katıldığı global bir etkinlik olan FuckUp Nights’ın Marmara… Dronlar, Aktif Volkanlardan Hiç Görüntülenmemiş Manzaralar Çektiler Dronlar, Aktif Volkanlardan Hiç Görüntülenmemiş Manzaralar ÇektilerCambridge Üniversitesi Volkan Bilimcileri özel yapım dronelar kullanarak Guatemala'nın aktif volkanlarından olan Volcán de Fuego ve Volcán de Pacaya…
Windows Vista Resmen Öldü, Sıra Windows 7'ye Geliyor Windows 10 Creators Güncellemesi Bugün Tüm Kullanıcılar İçin Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ